لماذا عليك عدم شرب القهوة أبداً خلال الساعة الأولى من الاستيقاظ؟

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حذر أحد الخبراء من أنه من الأفضل الانتظار قبل تناول القهوة صباحا.

هذا لا يعني أنه لا يمكنك تناول القهوة على الإطلاق في الصباح بالطبع، لكن الخبير ينصحك بأنك ستحصل على أقصى استفادة من حقن الكافيين من خلال الانتظار قليلاً .

وأوضح الخبير، ريكس إيساب، الرئيس التنفيذي لشركة Happy Beds: "عندما يتعلق الأمر بفنجان القهوة الأول المهم في الصباح، يميل العديد من الأشخاص إلى الوصول إلى الركوة خلال أول 5 إلى 10 دقائق من الاستيقاظ، ولكن للحصول على الفوائد الكاملة للكافيين، عليك الانتظار لمدة ساعة على الأقل"، وفق ما نقل موقع ميرورالبريطاني.

وتابع الخبير: "عند الاستيقاظ، تكون مستويات الكورتيزول لدينا، والتي غالبًا ما ترتبط بالتوتر، في ذروتها. والمثير للدهشة أن الكورتيزول يعزز اليقظة. إن تناول الكافيين بينما تكون مستويات الكورتيزول مرتفعة قد يبطل هذا التأثير، مما قد يؤدي إلى ابطال مفعول الكافيين."

لذلك اتضح أن العديد من الأشخاص كانوا على الأرجح يتعاملون مع إدمان الكافيين بشكل خاطئ، وستحصل في الواقع على المزيد من الطاقة من المشروب الساخن من خلال الانتظار لفترة أطول قليلاً لأخذ رشفة.

وأشار إيساب، الى أن عندما تكون القهوة أول شيء تشربه في يومك، فمن المحتمل أن تفرط في تناول القهوة طوال اليوم، في محاولة للحصول على دفعة الكافيين التي كنت تتوقعها من مشروبك.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل عامة في النوم، وبحسب إيساب: "تنتج أدمغتنا طوال اليوم مادة كيميائية تعزز النوم تسمى الأدينوزين. كلما بقينا مستيقظين لفترة أطول، زاد تراكم الأدينوزين، مما يجعلنا نشعر بالنعاس."

وتابع: "ومع ذلك، فإن الكافيين يعرقل عملنا من خلال منع مستقبلات الأدينوزين، مما يبقينا في حالة يقظة ويعززها... إن التوقف عن تناول القهوة كمشروب أول والسماح لقدرتك على مقاومة الكافيين يعني أنك ستحتاج إلى قدر أقل بشكل عام – وهذا يمنحك نومًا أفضل أثناء الليل."

وأوصى ايساب باستبدال القهوة الأولى بمشروب لاتيه الكركم، أو شاي الأعشاب مثل شاي النعناع أو الزنجبيل.