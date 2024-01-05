living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفيروسات تغزو لبنان، ما هو نوع معظمها؟ (د. حنينا أبي نادر)

5
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ليس هناك أدنى شك في أن الأنفلونزا هي أحد الأسباب الرئيسية للأمراض الشائعة حاليًا في لبنان إلى جانب متحورات فيروس كوفيد (كورونا) الجديدة والفيروس RSV  (المخلوي التنفسي) (أعراضه ضئيلة لدى كبار السن). لدينا أيضًا فيروسات نظير الأنفلونزا والفيروسات الأنفية والفيروسات الغدية (يمكن أن يرافقها الإسهال والبيلة الدموية).
 
للتفريق بينها نحتاج لزيارة الطبيب في العيادة وإجراء اختبار تنفسي. يمكن تشخيص الأنفلونزا في غضون 5 دقائق، لذلك نبدأ مبكرًا بمضادات الفيروسات ونخفض من المضاعفات خاصة فيروس H1N1 (الالتهاب الرئوي أو تليف الرئة الذي لا رجعة فيه أو حتى الوفاة عند كبار السن أو الذين يعانون من نقص المناعة).
 
لا تتناول أي حبوب من نوع Flumivir أو مضادات حيوية غير ضرورية قبل التشخيص. قد لا يساعد هذا الدواء وتكون له آثار جانبية مثل الغثيان والإسهال والطفح الجلدي والأرق وحتى الهلوسة. يعد فيروس الخنازير (Swine Virus) المتوطن عدوانيًا هذا العام بسبب الانجراف المستضدي في العامين الماضيين مع نقص تناول اللقاحات وارتفاع مستويات التواصل دون أي احتياطات.
 
يجب على الطبيب فحص المريض وإجراء تقييم للعلاج وفقًا لذلك في أقرب وقت ممكن.
يخسر لبنان الكثير خلال معركته ضد هذا الوباء ونسبة التلوث مرتفعة وحادة. ويظل تثقيف المرضى ومتابعتهم هو مفتاح الإنتصار على هذه الفيروسات.
 
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   