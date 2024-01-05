الفيروسات تغزو لبنان، ما هو نوع معظمها؟ (د. حنينا أبي نادر)

A + A -

ليس هناك أدنى شك في أن الأنفلونزا هي أحد الأسباب الرئيسية للأمراض الشائعة حاليًا في لبنان إلى جانب متحورات فيروس كوفيد (كورونا) الجديدة والفيروس RSV (المخلوي التنفسي) (أعراضه ضئيلة لدى كبار السن). لدينا أيضًا فيروسات نظير الأنفلونزا والفيروسات الأنفية والفيروسات الغدية (يمكن أن يرافقها الإسهال والبيلة الدموية).

للتفريق بينها نحتاج لزيارة الطبيب في العيادة وإجراء اختبار تنفسي. يمكن تشخيص الأنفلونزا في غضون 5 دقائق، لذلك نبدأ مبكرًا بمضادات الفيروسات ونخفض من المضاعفات خاصة فيروس H1N1 (الالتهاب الرئوي أو تليف الرئة الذي لا رجعة فيه أو حتى الوفاة عند كبار السن أو الذين يعانون من نقص المناعة).

لا تتناول أي حبوب من نوع Flumivir أو مضادات حيوية غير ضرورية قبل التشخيص. قد لا يساعد هذا الدواء وتكون له آثار جانبية مثل الغثيان والإسهال والطفح الجلدي والأرق وحتى الهلوسة. يعد فيروس الخنازير (Swine Virus) المتوطن عدوانيًا هذا العام بسبب الانجراف المستضدي في العامين الماضيين مع نقص تناول اللقاحات وارتفاع مستويات التواصل دون أي احتياطات.

يجب على الطبيب فحص المريض وإجراء تقييم للعلاج وفقًا لذلك في أقرب وقت ممكن.

يخسر لبنان الكثير خلال معركته ضد هذا الوباء ونسبة التلوث مرتفعة وحادة. ويظل تثقيف المرضى ومتابعتهم هو مفتاح الإنتصار على هذه الفيروسات.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.