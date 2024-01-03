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ما هي عوارض متحور كورونا الجديد JN.1 وما دقة تأثيره على الصحة العقلية للمصابين؟

3
JANUARY
2024
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مع اكتساب متغير جديد شديد التحور لفيروس كورونا للسرعة، وجد العلماء علامات على أن المرض يتغير، حيث بدأ يؤثر على الصحة العقلية للناس.

وتم العثور على JN.1 في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك الهند والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتمت تسمية البديل الفرعي لـ Omicron باسم "البديل محل الاهتمام" من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، بسبب "انتشاره المتزايد بسرعة".

وتقول وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) إن JN.1 يشكل حاليًا حوالي سبعة في المائة من اختبارات كوفيد الإيجابية التي تم تحليلها في المختبر.

ولا تزال بعض أعراض المرض الأكثر شيوعًا، مثل سيلان الأنف والسعال، موجودة.

أما فقدان حاستي التذوق والشم - الذي كان في السابق علامة نموذجية للخلل - تم الإبلاغ عنه الآن بنسبة 2 إلى 3 في المائة فقط من البريطانيين المصابين.

وبالمثل، فإن الحمى، التي كانت علامة أكثر شيوعًا، لم يعاني منها سوى 2% من الأشخاص، وفق ما نقل موقع ذا صن.

والآن، يقترح العلماء أن القلق يمكن أن يكون أيضًا علامة على إصابة شخص ما بالعدوى، على الرغم من أن الخبراء لا يعرفون السبب بالضبط.

وأبلغ ما يقرب من 10 في المائة من البريطانيين المصابين بكوفيد باستمرار عن القلق أو القلق الزائد أو صعوبة النوم منذ أوائل تشرين الثاني الفائت، وفقًا لتقرير كوفيد الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة.

وقال التقرير إن الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بالسلالة JN.1 هي سيلان الأنف، حيث أبلغ 31% من المرضى عن الأعراض.

وفي الوقت نفسه، أفاد 23% من الأشخاص أنهم يعانون من السعال، و20% من الصداع.

وأفاد ما يقرب من 20% من الأشخاص المصابين بالمرض بالضعف والتعب، وأفاد 16% أنهم يعانون من آلام في العضلات، و13% يعانون من التهاب في الحلق.

ومن المهم أن تتذكر أن الأعراض تختلف دائمًا من شخص لآخر.

وحذر العلماء من أن ضعف المناعة وتطور الفيروس قد يكونان وراء تغير الأعراض.

وقال البروفيسور بيتر أوبنشو، من إمبريال كوليدج لندن، لصحيفة ذا صن الشهر الفائت: "تتراجع المناعة بمرور الوقت، وبالنسبة للكثيرين، فقد مر أكثر من عام منذ أن تلقوا آخر جرعة معززة".

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