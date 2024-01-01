living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تساقط الشعر hair loss: الأسباب والعلاج

1
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
غالبًا ما يكون لدى الإنسان 150 ألف شعرة ، ومن الطبيعي خسارة ما يصل إلى 100 شعرة يوميًا . وعادةً ما يحدث تساقط الشعر بين سن الـ 15 والـ 29 . وقد تُعزى أسبابه إلى الإجهاد الشديد الحاد ، والالتهابات (الفطريّة، وفيروس نقص المناعة البشري) ، والخلل الوراثي والخلل في الهرمونات ، وتناول الأدوية مثل حبوب منع الحمل الفمويّة OCP والستيرويدات ، والعلاج الكيميائيّ ، ونقص الحديد والزنك ، وقصور الدّرقيّة ، وخسارة الوزن السريعة ، كما أنّه قد يحدث بعد الحمل ، وبسبب مرض السّكّري والأمراض النفسيّة مثل هَوَس نتف الشعر trichotillomania.
 
إنّ معالجة السبب تكتسي أهمّيّة كبرى . ويُمكن إعطاء المريض الحديد في حال كان مصابًا بفقر الدم ، والفيتامين B مثل B3 وB7 (بَيوتين) ودواء الستيرويد في بعض حالات المناعة الذاتيّة . كما أنّ الفيتامينات مثل الفيتامين A وC وD تساعد على نمو الشعر . وتجدر الإشارة إلى أنّ تساقط الشعر الوراثي هو شائع وقد يكون غير قابل للانعكاس .
 
في إطار علاج هذه الحالة ، يُعتبر الـ " مينوكْسيدِيل " Minoxidil دواءً يسبّب توسيع الأوعية الدمويّة وبالتالي يحسّن تدفّق الدم ويُمكن وصفه بعد زيارة الطبيب . وقد يتطلّب الأمر 6 أشهر تقريبًا لكي تبدأ النتائج بالظهور. والبلازما الغنيّة بالصفائح الدمويّة PRP هي أيضًا علاج جديد نقوم به حديثًا ويُظهر نتائج جيّدة .
03944331  Hanina.abinader@gmail.com
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   