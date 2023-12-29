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فطور يجب أن تتوقف عنه فورا.. يسبب مشاكل كثيرة

29
DECEMBER
2023
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إذا أردت أن تخسر وزنك، فأهم ما تعمله في اليوم هو أن تستهله بوجبة فطور صحية، مثل البيض المسلوق، لكن هناك وجبات أخرى ينبغي الحذر منها حتى لا تخسر كل جهودك.
 
وهناك قائمة كبيرة من الطعام الصحي الذي يمكن أكله في وجبة الفطور، وثمة أطعمة غير صحية تبدو وكأنها صحية لكنها ليست كذلك.
 
يقول خبراء التغذية إن الحبوب هي من أكثر الوجبات المناسبة للإفطار، وهي في حد ذاتها ليست سلبية لمن يحاول التخلص من الوزن الزائد.
 
لكن تناول الحبوب السكرية في الإفطار يبدو فكرة سيئة، كما ينقل موقع  "shefinds" عن الطبيب والخبير الصحي، برون بينز.
 
ويقول: "الحبوب السكرية منخفضة الألياف بصورة عامة"، مؤكدا أن الألياف تساعدنا في الشعور بالشبع، وهو ما يساعد في عملية فقدان الوزن.
 
ولافت إلى أن هذه الحبوب يمكن أن ترفع مستويات الأنسولين، مما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق.
 
أما خبيرة التغذية، ليندسي ديستور،  فترى أن الأحجام غير الواضحة هي سبب آخر يجعل تناول الحبوب أمرا مضللا للذين يحاولون إنقاص وزنهم.
 
وتوضح: "يختار كثيرون الحبوب لأنها قليلة السعرات الحرارية"، لكن بعض الأحجام تكون ضارة بهؤلاء.
 
ورغم أن الحبوب ليست كلها سيئة، إلا أن العديد منها تصنع من الكربوهيدرات المكررة التي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الدهون الحشوية.
 
وقالت خبيرة التغذية إن هذه الأطعمة تفتقر إلى الألياف والبروتين، اللذين يساعدان في التخلص من دهون البطن.
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