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أي نوع من الشوكولاته يعتبر الأفضل لصحتك؟

29
DECEMBER
2023
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يمكن أن تكون الشوكولاتة مفيدة للصحة لأنها تضمن الأداء السليم للدماغ والقلب والدورة الدموية. ولكن هناك ثلاثة أنواع منها تؤثر بصورة مختلفة في الجسم.
 
ويشير الخبراء إلى أن الشوكولاتة ثلاثة أنواع- الداكنة المرة والشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة البيضاء. وهذه الأنواع تصنع بتكنولوجيا مختلفة ولها تأثيرات مختلفة على الجسم.
 
ووفقا للخبراء، تعتبر الشوكولاتة الداكنة، المصنوعة من الكاكاو المبشور وزبدة الكاكاو ومسحوق السكر، الأكثر فائدة للصحة. لأنها تحتوي على الحد الأدنى من السكر، ولهذا السبب غير مرغوبة كثيرا.
 
أما شوكولاتة الحليب فتحتوي على كمية أقل بكثير من الكاكاو، وكمية أكبر من السكر والكريمة أو الحليب. ويعتبر الخبراء هذه الشوكولاتة ضارة لأنها تحتوي على فول الصويا.
 
ولكن وفقا للخبراء، الشوكولاتة البيضاء هي الأكثر ضررا، لأنها لا تحتوي على الكاكاو ولكنها تحتوي على نسبة عالية من السكر .
 
ويشير الخبراء إلى أن الشوكولاتة الداكنة المرة يمكنها استعادة مرونة الشرايين، وتقلل من احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة تصل إلى 17 بالمئة، وبما أنها تحتوى على المغنيسيوم والبوتاسيوم والفلور، فإنها تضمن الأداء الطبيعي للجهاز العصبي المركزي والعضلات. كما يمكنها تقوية العظام وحتى حماية الأسنان من التسوس لاحتوائها على الفلور.
 
وبالإضافة إلى ذلك تخفض الشوكولاتة الداكنة مستوى الكوليسترول "الضار" وتشعر من يتناولها بالشبع السريع وتحسن حالته المزاجية.
 
وتجدر الإشارة إلى أنه اتضح للعلماء أن الشوكولاتة الداكنة يمكنها تخفيض الضعف الإدراكي المرتبط بالخرف، لأن الكاكاو يحتوي على مركبات الفلافانول.
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