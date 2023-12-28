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هالاند أفضل لاعب وإيدرسون أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023

28
DECEMBER
2023
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أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم جوائز القرن للعام 2023، حيث فاز النرويجي ومهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في العام، بينما فاز زميله إيدرسون بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.
 
وأعلن الاتحاد فوز هالاند خلفا للأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فاز بالجائزة العام الماضي، وذلك بعد فوز النرويجي ببطولات البريميرليغ وكأس الاتحاد الإنجليزي والتشامبيونزليغ وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
 
وحصل هالاند على 209 نقاط، بينما حصل الفرنسي كيليان مبابي على 105 نقاط، فيما لم يحصل ميسي إلا على 85 نقطة.
 
وهذه هي أو جائزة من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم يحصل عليها هالاند.
 
وبفضل النجاح الكبير لفريق مانشستر سيتي في 2023، جاء 3 من زملاء هالاند في قائمة أفضل 10 لاعبين، وهم الإسباني رودري، الذي حل في المركز الرابع والبلجيكي كيفين دي بروين، في المركز السادس والبرتغالي برناردو سيلفا الذي حل ثامنا.
 
وفاز هالاند، بالعديد من الجوائز الفردية لـ الأفضل في 2023، أبرزها أفضل لاعب في أوروبا، المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
 
 إيدرسون أفضل حارس مرمى في العالم
 
وفي حراسة المرمى، حصل زميل هالاند في مانشستر سيتي، البرازيلي إيدرسون على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم للعام 2023.
 
ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في عام 2017، كان إيدرسون يصنف دائمًا ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، لكنه انتظر حتى العام 2023 ليحصل على تكريس موهبته بسبب الأداء الرائع لمانشستر سيتي الذي فاز بجميع الجوائز الوطنية والدولية!
 
وجمع إيدرسون 145 نقطة، ليفوز بالجائزة بفارق كبير عن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الثاني للعامين على التوالي بعد 2022، وتيبو كورتوا، الحائز على الجائزة ذاتها عامي 2018 و2022.
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