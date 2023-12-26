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هل جربت "الطريقة اليابانية" لإنقاص الوزن.. إليك 6 نصائح للنجاح

26
DECEMBER
2023
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تؤكد الثقافة اليابانية على الأكل الواعي والتوازن وأسلوب الحياة النشط.
 
وعلى الرغم من أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لفقدان الوزن، يقدم موقع WIO News ستة نصائح مستوحاة من العادات اليابانية والتي يمكن أن تساعد في رحلة التخلص من الكيلوغرامات الزائدة:
 
1- ممارسات الأكل الواعية
 
تولي الثقافة اليابانية أهمية لتذوق كل قضمة. إن تناول الطعام ببطء وبانتباه يسمح للجسم بالتعرف على الوقت الذي يشعر فيه بالشبع، ما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.
 
2- المكونات الموسمية والطازجة
 
تشتمل الوجبات اليابانية غالبًا على منتجات موسمية وطازجة. إن اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه يوفر العناصر الغذائية الأساسية والألياف، ما يعزز الشعور بالامتلاء مع سعرات حرارية أقل.
 
3- أسماك ومأكولات بحرية
 
يشتمل المطبخ الياباني بشكل رئيسي على الأسماك والمأكولات البحرية، والتي تعد مصادر ممتازة للبروتين الخالي من الدهون. إن تضمين المزيد من الأسماك في النظام الغذائي وتقليل تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يساعد على الوصول إلى وزن صحي للجسم.
 
4- وقت الشاي
 
يعد الشاي الأخضر عنصرًا أساسيًا في الثقافة اليابانية وهو غني بمضادات الأكسدة. قد يساعد شرب الشاي الأخضر، خاصة قبل الوجبات، على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والمساهمة في إدارة الوزن.
 
5- المشي كنوع من الروتين
 
تم تصميم العديد من المدن اليابانية للمشي، ومن الشائع أن يقوم الناس بدمج المشي في روتين حياتهم اليومية. يمكن من خلال الحرص على القيام بمزيد من الخطوات كل يوم، سواء كان ذلك باستخدام السلالم أو المشي بعد تناول الوجبات، أن يتم تحقيق نتائج مرضية.
 
6- "هارا هاتشي بو"
 
يمكن ترجمة "هارا هاتشي بو" إلى تناول الطعام حتى يشبع المرء بنسبة 80%. من خلال ممارسة التحكم في كمية الطعام وعدم الإفراط في تناول الطعام، فإن الشخص يمنح جسمه وقتًا للإشارة إلى الشبع، ما قد يمنع الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية.
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