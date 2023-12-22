رغم أهميتها.. 7 تحذيرات من الإفراط في تناول الألياف

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يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة للغاية من الألياف، في حالات معينة، إلى فقدان غير مقصود للوزن بسبب انخفاض امتصاص السعرات الحرارية. بحسب ما نشره موقع DNA India، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن العناصر الغذائية وعدم الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالألياف لتجنب المشكلات التالية:

1. متاعب في الجهاز الهضمي

يساعد دقيق اللوز المليء بالألياف والبروتين والدهون الجيدة على إرضاء الجوع وقد يساعد أيضًا في إدارة الوزن لكن عند الإفراط في تناوله يؤدي إلى متاعب في الجهاز الهضمي.

2. إمساك

ومن المفارقات أن تناول الكثير من الألياف من دون شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يسبب الإمساك في بعض الأحيان أو يزيد الأمر سوءًا.

3. جفاف

يعد شرب المزيد من الماء ضروريًا للأنظمة الغذائية الغنية بالألياف حتى يمكن تمرير الألياف بشكل صحيح عبر الجهاز الهضمي. يمكن أن ينجم الجفاف عن عدم تناول كميات كافية من الماء.

4. سوء امتصاص العناصر الغذائية

يمكن أن ترتبط الألياف الزائدة، وخاصة الألياف غير القابلة للذوبان، بالمعادن وتقلل من امتصاصها، بما يشمل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد.

5. تداخلات دوائية

يمكن أن تتداخل الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف مع امتصاص بعض الأدوية، وبالتالي تقلل من فعاليتها.

6. انسدادات في الأمعاء

في بعض الحالات، قد يؤدي استهلاك كميات زائدة من الألياف إلى انسداد معوي أو صعوبات بخاصة عند الأشخاص، الذين يعانون من ضيق أو أمراض الجهاز الهضمي الأخرى.

7. عدم الراحة في المعدة

تناول الكثير من الألياف يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالامتلاء أو عدم الراحة، مما يجعل من الصعب استهلاك ما يكفي من السعرات الحرارية والمواد المغذية.