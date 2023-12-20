علماء يوضحون تأثير النوم الزائد أيام العطل في الصحة

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اتضح للعلماء أن النوم الإضافي، في عطلة نهاية الأسبوع، يمكن أن يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير صحيفة Daily Mail إلى أن باحثين من جامعة نانجينغ الطبية الصينية، تابعوا حالة 3400 شخص لتحديد كيفية تأثير دورات النوم في الصحة.

ووفقا لنتائج هذه الدراسة، إن الأشخاص الذين لم يحصلوا بانتظام على قسط كاف من النوم خلال أيام العمل في الأسبوع ثم ناموا بضع ساعات إضافية في أيام عطلة نهاية الأسبوع، انخفض لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 63 بالمئة.

أما الأشخاص الذين لم يعوضوا قلة النوم في أيام العطل، ازداد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وينصح الأطباء للوقاية من هذه الأمراض بالنوم 7-8 ساعات يوميا.

ويذكر أن دراسات سابقة أظهرت أن ساعة أو ساعتين إضافيتين من النوم في عطلات نهاية الأسبوع يمكن أن تمنع السمنة والاكتئاب.