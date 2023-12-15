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8 أطعمة أساسية تجعلكِ أصغر سناً.. جربيها بنفسك

15
DECEMBER
2023
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بفضل العادات الصحية المناسبة يمكن أن تصبح كل امرأة في الأربعين وكأنها في الثلاثينيات من عمرها، فالاحتياجات الغذائية تتغير، سواء الطعام أو المشروبات وكميات المياه، وعملية التمثيل الغذائي متمثلة في مدى سرعة تحويل الجسم للطعام إلى طاقة في هذا العمر.
 
ويصبح التمثيل الغذائي للسيدات في الأربعينات من العمر أبطأ ويفقدن حوالي 850 غراما من العضلات سنويًا، ما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة، وترجع بعض التغييرات، التي تعاني منها النساء، إلى انخفاض الهرمونات وانخفاض مستوى النشاط والحالات الطبية. لكن بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يمكن من خلال الحرص على المواظبة على تناول العناصر الغذائية التالية أن يتم تقليل آثار التغييرات في مرحلة سن الأربعين:
 
1. التفاح
يعد التفاح من بين أعظم الفواكه المتوفرة الغنية بمضادات الأكسدة. إنه غني بالألياف الغذائية والفلافونويد، ما يقلل الالتهاب في الجسم، ويزيد معدل الأيض، ويخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL، ويعزز مستوى الدهون ويُحسن حساسية الأنسولين.
 
2. شاي أخضر
إن الشاي الأخضر هو مشروب رائع ومفعم بالحيوية ويحافظ على أجسام الرجال والنساء في ذروة عملية التمثيل الغذائي.
 
3. بذور الحلبة
يساعد تناول بذور الحلبة في تقليل الأنسجة الدهنية في الجسم ورفع الإنزيمات الهاضمة ومستويات الغلوكوز في الدم ومضادات الأكسدة وحساسية الأنسولين. كما يساعد مستخلص بذور الحلبة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.
 
4. بذور الكتان
تتوافر الأحماض الدهنية أوميغا-3، وهي دهون ضرورية لصحة القلب والعقل، بكثرة في بذور الكتان. تقدم بذور الكتان فوائد متعددة لتحسين أداء الجهاز الهضمي.
 
5. افوكادو
بفضل محتواه المعتدل من البوتاسيوم والكثير من الدهون الصحية، يمكن أن يساعد الأفوكادو في الحفاظ على مرونة البشرة وتغذية الشعر وخفض ضغط الدم.
 
6. المكسرات
إن المكسرات غنية بالدهون والألياف الصحية، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري وأمراض القلب.
 
7. خضراوات ذات أوراق داكنة
يمكن للتركيزات العالية من فيتامين K واللوتين وحمض الفوليك والكالسيوم وبيتا كاروتين الموجودة في الخضراوات الورقية داكنة الأوراق مثل السبانخ والملفوف والخردل أن تحمي وظيفة الذاكرة.
 
8. زبادي يوناني
يسهم تناول كوب من الزبادي اليوناني السميك والدسم يوميًا في الحفاظ على عظام قوية. كما أن الزبادي اليوناني مليء بالبروتينات، وهو أمر ضروري للنساء فوق سن الأربعين.
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