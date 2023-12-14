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لماذا يجب تجنب تغير الوزن المفاجئ؟

14
DECEMBER
2023
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يعتمد الأداء السليم للنظام الهرموني للشخص بدرجة كبيرة على نظامه الغذائي. لذلك من المهم تناول الطعام في نفس الوقت دائما وبانتظام.
 
يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في توضيحه أسباب ضرورة تناول الطعام في وقته وتجنب الصيام المتقطع. وكيف يمكن أن يسبب فقدان الوزن السريع خللا هرمونيا، إلى أن الدراسات في هذا المجال أظهرت أن النظام الهرموني يتحكم بوزن الشخص. لذلك لتجنب اختلال النظام الهرموني من المهم تناول الطعام بصورة منتظمة وتجنب فترات الصيام وتقلبات الوزن المفاجئة.
 
ووفقا له، يسعى النظام الهرموني إلى الحفاظ على وزن ثابت. ولكن في حالة انخفاض الوزن بصورة مفاجئة، وارتفاعه ثانية يعتبره الجسم أمرا طبيعيا، ما يصبح من الصعب تخفيضه من جديد.
 
ويشير إلى أنه في مثل هذه الحالات يتطلب الأمر تدخلا طبيا بالإضافة إلى التغذية الصحيحة. ويجب ألا ينسى الشخص ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة.
روسيا اليوم
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