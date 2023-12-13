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بسيطة جداً.. هل تنفع حمية البيض المسلوق لفقدان الوزن؟

13
DECEMBER
2023
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يعتبر الوزن الزائد من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً وإزعاجاً للكثيرين وسط سعي للتخلص منه.
 
في هذا السياق تُعد حمية البيض المسلوق برنامجاً لإنقاص الوزن يتضمن تناول البيض المسلوق في وجبة واحدة على الأقل كل يوم، وفق صحيفة "نيويورك بوست". لكن هل هي ناجحة بالفعل؟
 
ليس معقداً
لدى الخبراء بعض الآراء حول النظام الغذائي، الذي يعد بمساعدة الأشخاص على خسارة ما يصل إلى 25 رطلاً (نحو 11 كيلوغراماً) في أسبوعين فقط.
 
وتم وصف النظام الغذائي لأول مرة في كتاب عام 2018 بعنوان "حمية البيض المسلوق: الطريقة السهلة والسريعة لفقدان الوزن!" بواسطة أرييل تشاندلر. فيما يتم أيضاً الترويج للنظام الغذائي على نطاق واسع عبر منصة تيك توك، حتى إن هناك بعض المشاهير الذين يتبعون النظام الغذائي، ويقال إن نيكول كيدمان تناولت حمية البيض المسلوق قبل بطولة فيلم "Cold Mountain".
 
النظام الغذائي ليس معقداً أو يصعب اتباعه. إذ تتضمن وجبة الإفطار بيضتين على الأقل وقطعة واحدة من الفاكهة، مع خيار تضمين الخضار أو البروتين منخفض الكربوهيدرات. ويتكون الغداء والعشاء من البيض أو البروتين الخالي من الدهون، بالإضافة إلى الخضار منخفض الكربوهيدرات.
 
لا يوفر تغذية متوازنة
بخلاف ذلك، يُرحب بإضافة الأطعمة والمشروبات الأخرى مثل المشروبات الخالية من السعرات الحرارية واللحوم الخالية من الدهون والخضراوات غير النشوية والفواكه منخفضة الكربوهيدرات والدهون والزيوت وأي توابل أو أعشاب تحبها.
 
في هذا الصدد، يشبه النظام الغذائي العشرات من الأنظمة الغذائية الأخرى منخفضة الكربوهيدرات.
 
وقالت اختصاصية التغذية المقيمة في مدينة نيويورك، إيرين بالينسكي-وايد، إن "هذه نسخة من نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ومنخفض الكربوهيدرات من شأنه أن يعزز فقدان الوزن، غير أنه لن يكون مستداماً على المدى الطويل ولا يوفر لجسمك تغذية متوازنة".
 
أطعمة يمنع تناولها
فيما لفتت إلى أن هناك الكثير من الأطعمة التي يمنع اتباعها ضمن حمية البيض المسلوق، ومنها:
 
-الخبز والمعكرونة والكينوا والكسكس والشعير.
 
-منتجات الألبان بما في ذلك الحليب والجبن والزبادي.
 
-البطاطا.
 
-حبوب الذرة.
 
-البازلاء والفاصوليا والبقوليات الأخرى.
 
-الفواكه مثل الموز والأناناس والمانغو.
 
-المشروبات المحلاة مثل الصودا والعصائر والشاي الحلو والمشروبات الرياضية.
 
فقدان الماء
وبسبب هذه القيود، قد يكون من الصعب اتباع النظام الغذائي على المدى الطويل بالنسبة للعديد من الأشخاص. وأضافت بالينسكي-وايد: "هذه طريقة مقيدة وغير متوازنة لتناول الطعام، وقد تؤدي إلى نقص التغذية على المدى الطويل وليست مستدامة".
 
لكن على الرغم من هذه المشكلات، أفاد الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائي ببعض النجاح على المدى القصير. وقال أحدهم على تيك توك إنه خسر 5 أرطال في أسبوع واحد. وتابع آخر: "لقد نجح النظام بالتأكيد".
 
إلا أن أحد الأشخاص قدم شكوى أكثر شيوعاً، قائلاً إن "حمية البيض ستستنفدك بسبب البيض. لقد فعلتها ونجحت، لكني أكره البيض الآن".
 
وتوافق بالينسكي-وايد على أن متبعي الحمية الغذائية قد يشهدون بعض فقدان الوزن نظراً لأن حمية البيض منخفضة في كل من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، موضحة أن "خسارة الوزن الأولية ستشمل فقدان الماء، مما يؤدي إلى نتائج مثيرة ولكن ليس خسارة فعلية كبيرة للدهون في الجسم".
 
طبيب أو اختصاصي تغذية
أما مصدر القلق الأكبر، حسب بالينسكي-وايد وخبراء آخرين بالإضافة إلى الأشخاص الذين قاموا بتجربة الحمية، هو أن النظام الغذائي قد يكون جيداً لبضعة أسابيع، غير أنه غير مستدام على المدى الطويل.
 
بعد ذلك، سينتهي بك الأمر باستعادة كل الوزن الذي فقدته وأكثر لأن الناس غالباً ما يفرطون في تناول الطعام بعد اتباع نظام غذائي مقيد للغاية، على حد قول بالينسكي-وايد. والنهج الأكثر ذكاء هو التحدث إلى طبيب أو اختصاصي تغذية لمناقشة خطة النظام الأكثر صحة والطويل الأمد.
 
غني بالمغذيات
تجدر الإشارة إلى أن البيض غني بالمغذيات وقد يكون جزءاً صحياً من نظام غذائي متكامل، فهو يوفر مستويات عالية من فيتامين A، وفيتامين B12، وفيتامين D، والريبوفلافين (فيتامين B2)، والبيوتين (B7)، والسيلينيوم، واليود، على سبيل المثال لا الحصر.
 
ويحتوي أيضاً على كميات عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، الأمر الذي قد يكون موضع شك بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن مستويات الكوليسترول لديهم، لذا من المهم التحدث مع الطبيب قبل القفز إلى نظام غذائي غني بالبيض.
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