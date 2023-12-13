living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العمل في نوبات ليلية يؤدي لمخاطر جسيمة.. دراسة تحذر

13
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
العديد من الأشخاص حول العالم يعملون بنظام النوبات الليلية وذلك لظروف خاصة بهم، إلا أن دراسة جديدة حذرت من إصابة هؤلاء الأشخاص بمخاطر جسيمة ومنها اضطرابات في النوم.
 
فقد قام فريق من الباحثين من هولندا وبلجيكا بجمع بيانات العمل والنوم من 37662 فرداً، وتقسيمهم إلى مجموعات بناءً على جدول عملهم ليلاً و نهاراً، بحسب تقرير نشرته مجلة "سيانس أليرت".
 
الأرق والنوم المفرط
وتم خلال ذلك فحص ست فئات شائعة من اضطرابات النوم في الدراسات الاستقصائية ومنها الأرق، وفرط النوم (النعاس المفرط أثناء النهار)، والباراسومنيا (حركات أو أحلام غير طبيعية)، واضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم، واضطرابات الحركة المرتبطة بالنوم، واضطرابات إيقاع النوم والاستيقاظ.
 
وأبلغ أكثر من ربع العاملين في المناوبات الليلية المنتظمة أي 26 بالمائة عن اثنين أو أكثر من اضطرابات النوم.
 
وخلال الدراسة بأكملها، مع جميع جداول العمل مجتمعة، كان عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطراب واحد في النوم على الأقل حوالي 1 من كل 3.
 
فيما قام الفريق أيضاً بتقسيم النتائج بناءً على عوامل ديموغرافية معينة.
 
النساء وصغار السن الأكثر عرضة
وكانت اضطرابات النوم أكثر شيوعا بين النساء، على سبيل المثال، على الرغم من أن الرجال يميلون إلى النوم لساعات أقل.
 
كذلك كان المشاركون الأصغر سنا، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عاما أو أقل، أكثر عرضة لاضطرابات النوم، على الرغم من أن كبار السن هم الذين حصلوا على وقت نوم أقل في المتوسط.
 
وتم أخذ التعليم في الاعتبار أيضاً حيث يبدو كما لو أن الشباب والأقل تعليماً هم الأكثر عرضة للخطر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بأنماط النوم والاستيقاظ المضطربة المرتبطة باضطرابات النوم.
 
مشكلات صحية أخرى
يشار إلى أن العمل لساعات غير منتظمة وخاصة في الليل يرتبط بمجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض السكري والسرطان والاكتئاب.
 
ومن الواضح أن العمل في نوبة ليلية يجعل من الصعب الالتزام بروتين نوم جيد.
 
ويعترف الباحثون الذين أجروا هذه الدراسة بمدى اعتماد المجتمع الحديث على العمل الليلي، لكنهم يطلبون من أصحاب العمل أن يكونوا أكثر وعياً بالآثار الصحية من خلال توفير الأدوات والنصائح للتعامل مع العمل بنظام الورديات قدر الإمكان.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   