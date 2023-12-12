living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحليل طبي يكشف أسباب النوم المتقطع لدى المتعافين من كورونا

12
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن كبير أطباء الأعصاب المستقلين بوزارة الصحة في منطقة موسكو مكسيم سوتورمين في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية أن النوم المتقطع قد يشير إلى الإصابة السابقة بفيروس كورونا.
 
أكد الاختصاصي أن قلة النوم يمكن أن تكون ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا. وقال إن الأرق هو مجرد أثر جانبي. وتكمن المشكلة في اضطراب جهاز التنفس والقلب والأوعية الدموية في جسم الإنسان في أثناء النوم.
 
وقال: "أولا، يحدث التليف عند الذين تعافوا من فيروس كورونا. وأنها تسبب ضيقا في التنفس وتوقف التهوية الرئوية لفترة قصيرة في أثناء النوم. وثانيا، فبعد التعافي من "كوفيد-19" تختل إيقاعات القلب، مما يمنعك أيضا من النوم السليم".
 
وتصيب مثل هذه الاضطرابات كلا من المرضى الشباب ومتوسطي العمر. وبالتالي، يمكن أن يصبح اضطراب النوم أحد مظاهر متلازمة ما بعد "كوفيد".
 
أوصى د. يوري بيكيتوف بالانتباه إلى مستوى الإجهاد والتوتر لأن الجسم يضعف تحت الضغط الشديد. وهنا تسهل الإصابة بفيروس "كورونا" أو أي عدوى أخرى. ومن أجل تحديد مستوى التوتر، أوصى الطبيب بالخضوع لاختبارات نفسية قصيرة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   