living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عكس الشائع.. الرمان والشمندر ليسا من أفضل مصادر غذائية للحديد!

11
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إن الكمية الغذائية الموصى بتناولها من الحديد هي حوالي 10 ملغم يوميا، مع الأخذ في الاعتبار، أن الكثيرين يقترحون إدراج الشمندر والرمان في النظام الغذائي، بحكم أن لونهما أحمر، وبالتالي فإنهما يمكن أن يعالجا فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق زيادة الدم في الجسم، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.
 
لكن كشفت خبيرة التغذية جوهي كابور شددت على أنها الشمندر والرمان ليسا أفضل مصادر غذائية للحديد، مشيرة إلى أن من المفاهيم الخاطئة الكبيرة أن الشمندر والرمان مصدران غنيان بالحديد. وقالت كابور: "يحتوي الشمندر على 0.76 ملغ فقط من الحديد لكل 100 غرام، بينما يحتوي الرمان على 0.31 ملغ فقط من الحديد لكل مائة غرام، مما يجعل هذين الطعامين مصدرين فقيرين للحديد".
 
ومن جانبه قال دكتور ديليب جود، كبير الأطباء الاستشاريين بمستشفيات ياشودا في حيدر أباد إن "هناك أطعمة تحتوي على ما لا يقل عن "3 أضعاف الحديد الموجود في الرمان و/أو الشمندر" أو أكثر.
 
مضادات أكسدة
وذكرت دكتورة كابور أيضًا أن اللون الأحمر الغامق في الشمندر والرمان يرجع في الواقع إلى الأصباغ الطبيعية أو مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول، وبالتالي فإن اللون الأحمر الغامق يمكن أن يرشحهما في قائمة أفضل مصادر لمضادات الأكسدة لكن لا علاقة له بمحتواه من الحديد.
 
يتفق دكتور جود، مع رأي دكتورة كابور موضحًا أن الشمندر يحتوي على الكثير من فيتامين A، في معظم الأحيان أكثر من البدل اليومي الموصى به، مشيرًا إلى "أن طبيعة فيتامين A القابلة للذوبان في الدهون يمكن أن تؤدي إلى تخزين فائض ثابت مما قد يجعل من الصعب على الجسم التخلص منه. ويمكن أن تتسبب المستويات العالية من الشمندر انخفاضًا في ضغط الدم وربما تسبب تفاعلات حساسية خفيفة. كما أن نسبة أكسالات الكالسيوم العالية في الشمندر يمكن أن تعيق امتصاص الكالسيوم، وتزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، وتسبب اضطراب في المعدة".
 
نوعان من الحديد
تحتوي العناصر الغذائية على نوعين من الحديد هما:
 
1. حديد الهيم: يوجد حديد الهيم في اللحوم والأسماك والدواجن. وبحسب ما ذكرته خبيرة التغذية بريرنا كالرا، إن الجسم يمتص 30% من حديد الهيم بسهولة.
 
2. الحديد غير الهيم: يتوافر حديد غير الهيم في الفواكه والخضروات والمكسرات. ووفقًا لدكتورة كالرا فإنه "لا يتم امتصاص الحديد غير الهيم الموجود في الفواكه والخضروات بالكامل، إذ أنه، بشكل عام، يمتص الجسم ما بين 2 إلى % فقط".
 
وشرحت دكتورة كالرا أن "الشمندر والرمان لا يساعدان في صنع الحديد، إنما يساعدان بالتأكيد في تكوين خلايا الدم الحمراء ولكن ببطء".
 
أفضل مصادر الحديد
تشمل بعض أفضل مصادر الحديد لحوم الأعضاء مثل الكبد وغيرها، حيث قال دكتور جود: إن "اللحوم مثل الدجاج ولحم الضأن والمحار وبلح البحر هي مصادر ممتازة للحديد الغذائي".
 
وفقًا لدكتور جود، فإن البروكلي والفاصوليا الخضراء والخضراوات الورقية الداكنة، مثل الهندباء والكرنب والملفوف والسبانخ والخوخ والزبيب والمشمش والبيض والفاصوليا والمكسرات والبازلاء والعدس والتوفو، كلها أطعمة غنية بالحديد. وأضاف دكتور جود قائلًا إنها أطعمة "تحتوي على ما لا يقل عن 3 أضعاف الكمية الغذائية الموصى بها من الحديد مقارنة بالرمان/الشمندر، وبالتالي يوصى بها بشدة".
 
نصيحة مهمة
ينصح الخبراء عند تناول طعامًا غنيًا بالحديد، إن يدمج معه عناصر غذائية غنية بفيتامين C، مثل الطماطم والحمضيات والفلفل الأحمر والأصفر، التي تساعد على امتصاص الحديد بطريقة أفضل.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   