مفاجأة.. 6 أسباب تجعل تناول الفول السوداني في الشتاء مفيدًا

A + A -

يتميز الفول السوداني بمذاق متميز وفوائد غذائية متعددة. بحسب ما نشره موقع WIO News، إن هناك 6 أسباب تجعل تناول الفول السوداني في موسم الشتاء مفيدا صحيًا، وهي كما يلي:

1. صحة القلب

تساهم الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة الموجودة في الفول السوداني في تحسين صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار. إن صحة القلب مهمة بشكل خاص خلال فصل الشتاء عندما تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى زيادة الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

2. زيادة الطاقة

يعتبر الفول السوداني مصدرًا رائعًا للبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات، مما يوفر دفعة سريعة ومستدامة للطاقة. يحتاج جسم الإنسان بشكل خاص خلال الأشهر الباردة إلى وقود إضافي ليظل دافئًا.

3. غني بالمواد المغذية

يحتوي الفول السوداني على العناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا حاسمًا في دعم جهاز المناعة، مما يساعد على درء أمراض الشتاء.

4. تحسين الصحة المعرفية

إن منع التدهور المعرفي ليس بالأمر الهين. يحتوي الفول السوداني على ثلاثي النياسين القوي والريسفيراترول وفيتامين E، الذي يمكنه القيام بدور محوري في تعزيز وظائف المخ المعرفية. تتحد عناصر ثلاثي النياسين والريسفيراترول وفيتامين E لتشكل حاجزًا وقائيًا ضد مرض الزهايمر والتدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

5. زيادة الأيض

يحتوي الفول السوداني على المنغنيز، وهو معدن يلعب دورًا في إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي. يعد التمثيل الغذائي الذي يعمل بشكل جيد ضروريًا للحفاظ على وزن صحي ورفاهية عامة.

6. الحفاظ على صحة البشرة

يمكن أن يكون الطقس الشتوي قاسياً على البشرة، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيج. يساعد محتوى فيتامين E الموجود في الفول السوداني على تغذية البشرة، والحفاظ عليها صحية ورطبة.