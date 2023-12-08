دراسة تصنّف التنس "رياضة خطيرة".. هذه أضرارها على الدماغ

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أول ما يتبادر إلى أذهاننا عند الحديث عن الإصابات الدماغية التي تسببها الرياضة، ألعاب مثل كرة القدم والراغبي والملاكمة وغيرها من الرياضات القتالية، إلا أن دراسة حديثة أضافت التنس لهذه القائمة.

ووفق أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة "ساوثرن ميثوديست" في دالاس بالولايات المتحدة، شين لين جاو، فإن تسديدة التنس القوية يمكن أن تسبب إصابة دماغية إذا ضربت الكرة رأس اللاعب.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "تنس يونيفرس"، فإن الارتجاجات الدماغية يمكن أن تحدث إذا اصطدمت كرة تنس تسير بسرعة تزيد عن 89 ميلا في الساعة (143 كيلومترا في الساعة تقريبا) بشخص ما على رأسه.

وأوضح الباحثون أنه غالبا ما يتجاوز متوسط سرعة الإرسال في التنس الاحترافي 100 ميل في الساعة لكل من الرجال والنساء.

وأشار الباحثون إلى أن اللاعبين الهواة لا يستطيعون ضرب الكرة بنفس القوة، لكن إصابات التنس ممكنة، وإن كانت نادرة، حتى بين الهواة، وفقما نقل موقع وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وشدد شين لين جاو على أن "فهم إصابات الرأس الناجمة عن كرة التنس والحماية منها أمر مهم للغاية، بالنظر إلى أن التنس رياضة عالمية يمارسها عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم".

كيف تحدث الإصابات الخطيرة في التنس؟

حسب الباحثين فمن المرجح أن تكون إصابات الرأس الناجمة عن كرة التنس أكثر احتمالا إذا اصطدمت الكرة بجانب الرأس أو إذا ضربت بزاوية 90 درجة مباشرة.

توصل الباحثون إلى استنتاجاتهم باستخدام نموذج حاسوبي مشابه لذلك الذي يتنبأ بإصابات الرأس التي قد تحدث في حادث سيارة.

قام النموذج الحاسوبي بتقييم ما قد يحدث لرأس الرجل إذا ضربته كرة التنس بسرعات وأماكن وزوايا مختلفة.

ركز الباحثون في دراستهم التي نشرت نتائجها في مجلة "الميكانيكا التطبيقية" العلمية بشكل خاص على ما إذا كانت كرة التنس يمكن أن تسبب إصابة دماغية رضحية، أي ضربة على الرأس قوية بما يكفي لتعطيل الوظيفة الطبيعية للدماغ.

قارن فريق الباحثين هذه النتائج مع الأبحاث السابقة حول إصابات الدماغ القوية، للتأكد من دقة الملاحظات والنتائج التي توصلوا إليها.

تعد الارتجاجات إصابات دماغية رضحية خفيفة لأنها لا تهدد الحياة، ولكنها يمكن أن تسبب مشاكل مثل الصداع والدوار وصعوبة التركيز، وقد تستمر لأسابيع أو أشهر.