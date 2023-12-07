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خدعة ذكية تجعل الأطفال يأكلون المزيد من الخضار!

7
DECEMBER
2023
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تجد معظم الأمهات صعوبة في إقناع أطفالهن بتناول ما يكفي من الخضار يوميا. لكن العلماء كشفوا عن السر المفاجئ لجعل الأطفال يأكلونها بكثرة.
 
ووجد علماء من جامعة بريغهام يونغ، أن الأطفال تناولوا ما يصل إلى 52% أكثر من البازلاء والجزر عندما تم تقديمها مع البطاطس المميزة بأشكال لطيفة.
 
وقال البروفيسور جين أهلبورن، المعد الرئيسي للدراسة: "لا تضيف البطاطس العناصر الغذائية، مثل البوتاسيوم، مباشرة إلى الطبق فحسب، ولكنها قد تساعد أيضا في تشجيع الأطفال على استكشاف الخضار الأخرى التي يتم تقديمها لهم، وبالتالي تساعدهم على الاقتراب من احتياجاتهم الغذائية الشاملة".
 
وفي الدراسة، قام العلماء بإطعام الأطفال وجبة خاضعة للرقابة تتكون من قطع الدجاج، و2% من الحليب والكاتشب وصلصة التفاح، والبازلاء والجزر، وبعض أشكال البطاطس أو الخبز.
 
وعندما تم تقديم الوجبة مع أشكال وجوه البطاطس المبتسمة، في وعاء منفصل عن الخضار، وجد الباحثون أن كمية الخضار التي يتم تناولها انخفضت بنسبة 20%.
 
ومع ذلك، عندما تم تقديم الخضار مع البطاطس في الوعاء نفسه، تناول الأطفال خضروات أكثر بنسبة 51%.
 
وبينما تشير الدراسة إلى أن هذا التحسن ليس هائلا، فقد كتبوا أنه "حتى الخطوات الصغيرة نحو تحسين استهلاك الخضروات تكون مهمة لتعزيز التغذية".
 
ويقول أهلبورن أيضا إن هذه الخدعة يمكن أن تقلل من هدر الطعام عن طريق التأكد من تناول المزيد من الخضار.
 
وإذا كنت تحاول مساعدة أطفالك على تناول المزيد من الخضار في المنزل، فقد تشعر بالقلق من أن البطاطس بأشكالها الطريفة (المبتسمة) ليست الخيار الأكثر صحة.
 
ومع ذلك، وجدت الدراسة أن إضافة البطاطس هذه إلى الوجبة يضيف فقط 21 سعرة حرارية و5 غرام من الدهون، وكلها غير مشبعة.
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