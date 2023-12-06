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المؤشرات الحيوية لطول العمر

6
DECEMBER
2023
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وفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، يعلم الأطباء أن الاهتمام الدقيق بعدد من مؤشرات تحليل الدم، يمكن أن يساعد على إطالة عمر المريض.
 
فما هي مؤشرات تحليل الدم التي يجب مراقبتها من أجل العيش لفترة طويلة؟ وكما هو معروف من الضروري، مثلا، مراقبة مستوى الكوليسترول لتجنب الإصابة بتصلب الشرايين. وكذلك من المهم التحكم في مستوى الغلوكوز لتجنب الإصابة بداء السكري.
 
ولكن هناك مؤشرات أخرى لا تقل أهمية، يعتبرها العلماء مؤشرات حيوية لطول العمر. وهذه المؤشرات هي:
 
1 - سرعة ترسب الدم ( erythrocyte sedimentation rate = ESR) والبروتين المتفاعل-C اختصاراً CRP.
تعتبر سرعة ترسب كرات الدم الحمراء (ESR) والبروتين التفاعلي C من علامات الالتهاب في الجسم. وهي مهمة لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.
 
2 - الفيريتين. هذا المؤشر يعكس حجم احتياطي الحديد في الجسم وبالإضافة إلى ذلك هو أحد مؤشرات الالتهابات في الجسم. فارتفاع مستوى هذا المؤشر قد يشير إلى أمراض وراثية تسبب تلف الكبد.
 
3 - الكرياتينين. يحدد هذا المؤشر قصور الكلى، حيث أن ربع السكان البالغين يعانون من القصور الكلوي بدرجات مختلفة.
 
4 - حمض اليوريك والهوموسيستين. يشير ارتفاع حمض اليوريك والهوموسيستين إلى أن المريض معرض لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب.
 
5 - الألبومين (Albumin). جميع الأجسام المضادة تتكون من البروتين. والألبومين بروتين يشير انخفاض مستواه إلى انخفاض مقاومة الجسم. ويحدد مستوى الألبومين فرص الشفاء للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.
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