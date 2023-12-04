5 عادات صباحية ستضمن النجاح للطلاب.. إذا التزموا بها

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أظهرت الأبحاث أن الطلاب الذين يمارسون التأمل في الصباح يكونون أكثر إنتاجية، لأنه يدعم تحسين التركيز والذاكرة.

وبحسب ما نشره موقع Free Press Journal، تعمل الأنشطة الإيجابية والتأمل جنبًا إلى جنب للحفاظ على صفاء الذهن والميل لمزيد من الإنتاجية، حال التزم الطالب بالمواظبة على العادات الصباحية الخمس التالية:

1- ترتيب السرير: بمجرد استيقاظك، رتب سريرك لتظهر أنك مستعد ليوم جديد. إن العقل الواضح والمركّز يغير وجهة نظرك مع بدء يومك. إن هذه العادة تتيح لك أن تصبح أكثر تركيزًا وواعيًا لما يحيط بك.

2- تجنب الأجهزة الذكية: سيتم إعاقة إنتاجيتك الصباحية إذا قضيت وقتًا في تصفح هاتفك أول شيء. فعندما تقوم بالتمرير عبر رسائل واتساب وإنستغرام فورًا بعد الاستيقاظ، سيتم تشتيت الانتباه ويُفترض أنك ستراودك أفكار القلق طوال اليوم.

3- ممارسة تمارين بدنية: إن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح والحصول على بعض ضوء الشمس سيؤدي إلى تحسين أداء جسمك، وتساعدك على الحفاظ على دورة نومك، وإعداد أفكارك لليوم التالي.

4- تناول وجبة فطور صحية: قم بإعداد وجبة فطور مغذية من الأطعمة التي تشعرك بالشبع لتعزيز إبداعك ومنح يومك بداية جيدة. تعتبر وجبة الفطور وجبة مهمة، ويجب عليك دائمًا التعامل مع جسدك بلطف، حتى لو لم تكن جائعًا. يميل الطلاب إلى تفويت وجبة الفطور، ولكن تذكر أنها أهم وجبة في اليوم.

5- التخطيط لكامل اليوم: قم بإعداد قائمة بجميع المهام التي تريد إنجازها في الصباح، سواء الشخصية أو الأكاديمية. حدد أولويات الأشياء التي تريد إنجازها. سيضمن هذا أن يكون يومك ناجحًا ومثمرًا قدر الإمكان.