living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 عادات صباحية ستضمن النجاح للطلاب.. إذا التزموا بها

4
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهرت الأبحاث أن الطلاب الذين يمارسون التأمل في الصباح يكونون أكثر إنتاجية، لأنه يدعم تحسين التركيز والذاكرة.
 
وبحسب ما نشره موقع Free Press Journal، تعمل الأنشطة الإيجابية والتأمل جنبًا إلى جنب للحفاظ على صفاء الذهن والميل لمزيد من الإنتاجية، حال التزم الطالب بالمواظبة على العادات الصباحية الخمس التالية:
 
1- ترتيب السرير: بمجرد استيقاظك، رتب سريرك لتظهر أنك مستعد ليوم جديد. إن العقل الواضح والمركّز يغير وجهة نظرك مع بدء يومك. إن هذه العادة تتيح لك أن تصبح أكثر تركيزًا وواعيًا لما يحيط بك.
 
2- تجنب الأجهزة الذكية: سيتم إعاقة إنتاجيتك الصباحية إذا قضيت وقتًا في تصفح هاتفك أول شيء. فعندما تقوم بالتمرير عبر رسائل واتساب وإنستغرام فورًا بعد الاستيقاظ، سيتم تشتيت الانتباه ويُفترض أنك ستراودك أفكار القلق طوال اليوم.
 
3- ممارسة تمارين بدنية: إن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح والحصول على بعض ضوء الشمس سيؤدي إلى تحسين أداء جسمك، وتساعدك على الحفاظ على دورة نومك، وإعداد أفكارك لليوم التالي.
 
4- تناول وجبة فطور صحية: قم بإعداد وجبة فطور مغذية من الأطعمة التي تشعرك بالشبع لتعزيز إبداعك ومنح يومك بداية جيدة. تعتبر وجبة الفطور وجبة مهمة، ويجب عليك دائمًا التعامل مع جسدك بلطف، حتى لو لم تكن جائعًا. يميل الطلاب إلى تفويت وجبة الفطور، ولكن تذكر أنها أهم وجبة في اليوم.
 
5- التخطيط لكامل اليوم: قم بإعداد قائمة بجميع المهام التي تريد إنجازها في الصباح، سواء الشخصية أو الأكاديمية. حدد أولويات الأشياء التي تريد إنجازها. سيضمن هذا أن يكون يومك ناجحًا ومثمرًا قدر الإمكان.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   