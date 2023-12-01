living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 أعراض قد يشير ظهورها إلى وجود ورم في المخ

1
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعتبر أورام الدماغ واحدة من أكثر أشكال السرطان فتكا، ولكن لا يعرف الجميع علاماتها الأساسية.
 
وتعتمد الأعراض على مكان تواجد الأورام في الدماغ، وغالبا ما يمكن تفويتها في المراحل المبكرة من المرض، عندما يكون العلاج أسهل، حيث يمكن بسهولة الخلط بينها وبين حالات أخرى، لذلك من المهم معرفة ما يجب الانتباه إليه.
 
1.الغضب السريع
 
يمكن أن تكون التغيرات في الشخصية علامة إنذار مبكر لأورام الدماغ، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة مرضى من هذا التغير، وفقا لجمعية أورام الدماغ الخيرية.
 
ويمكن أن يتسبب المرض في شعور الأشخاص بالغضب بسهولة أكبر، فضلا عن العدوانية أو الارتباك أو النسيان.
 
ويمكن أيضا أن يكون من الأعراض فقدان الحافز والاكتئاب والقلق وتقلب المزاج وصعوبة التخطيط أو تنظيم أو تحديد المشاعر.
 
ومع نمو الورم، يمكن أن يضغط على خلايا الدماغ المحيطة به، ما يؤثر على كيفية عملها.
 
وتعد تغيرات الشخصية أكثر شيوعا عندما يكون الورم في الفص الجبهي، الذي يتحكم في الشخصية والعواطف.
 
2. طفرات النمو
 
يمكن أن تؤثر أورام الدماغ على الغدة النخامية، وهي جزء من الدماغ يصنع الهرمونات، بما في ذلك تلك التي تسبب النمو.
 
وفي حالات نادرة، يعني هذا أن سرطان الدماغ يمكن أن يتسبب في زيادة طول الأشخاص بسرعة.
 
وتكون الأعراض الغريبة خفية بشكل خاص عند الأطفال، الذين من المتوقع أن يمروا بفترات مفاجئة في مرحلة المراهقة كجزء من فترة البلوغ.
 
ويمكن أن تسبب الأورام أيضا تغيرات هرمونية أخرى مثل تأخر البلوغ، أو تغيرات في الدورة الشهرية، أو زيادة الدافع الجنسي أو زيادة أو فقدان الوزن غير المبرر، وفقا لأبحاث أورام الدماغ.
 
3. صعوبة في التعبير من خلال تعابير الوجه
 
يمكن أن يؤدي المرض أيضا إلى تلف الأعصاب، ما قد يجعل المرضى يجاهدون لاستخدام تعابير الوجه.
 
وقد لا يتمكنون من التبسم أو العبوس أو تحريك وجوههم بطريقة طبيعية عند التحدث.
 
ويمكن أن يؤدي شلل الأعصاب أيضا إلى تثبيت الوجه في وضع معين أو التسبب في ضعف أو تدلي أحد الجانبين.
 
4. سماع أصوات في الرأس
 
يمكن أن تسبب بعض سرطانات الدماغ أعراضا قد تبدو وكأنها مشكلة تتعلق بالصحة العقلية أكثر من كونها مرضا جسديا.
 
ويمكن أن تتسبب الأورام الموجودة في الفص الصدغي في سماع أصوات في الرأس، وفقا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.
 
وقالت المؤسسة الخيرية إن المرض يمكن أن يسبب أيضا فقدان الذاكرة على المدى القصير وصعوبة في السمع والتحدث.
 
5. صعوبة في القراءة
 
غالبا ما يؤثر المرض على وظائف المخ لدى المرضى، وبالتالي على قدراتهم على التفكير أو القراءة.
 
ويقول الدكتور دونالد أورورك، جراح الأعصاب في "بن ميدسين" إن هذا العارض شائع بشكل خاص مع الأورام في الدماغ المتوسط.
 
وأوضح أن جانبي الدماغ متصلان ببعض للقيام بوظائف مثل التفكير والكتابة والتذكر، وعندما يعطل الورم هذا التواصل "يكون الأمر مدمرا"، بحيث يمكن ملاحظة المزيد من الصعوبات في الكتابة، أو فهم معنى الكلام حتى لو كان المريض قادرا على قراءته بوضوح.
 
6. الحاجة إلى الحمام بشكل متكرر
 
يمكن أن تسبب أورام الدماغ تغيرات في نظام الغدد الصماء، وهي شبكة من الغدد والأعضاء التي تستخدم الهرمونات للتحكم في مجموعة من وظائف الجسم.
 
وفي بعض الحالات، يمكن أن يجعل هذا الناس يشعرون أنهم بحاجة للذهاب إلى المرحاض في كثير من الأحيان، وفقا لجمعية أورام الدماغ الخيرية.
 
ويمكن أن يتسبب الورم أيضا في الشعور بالتعب والحساسية للبرد والعطش والسكري وضعف الخصوبة وعدم القدرة على الانتصاب.
 
كما يمكن أن تؤدي الأورام الموجودة في النخاع الشوكي أيضا إلى سلس البول في بعض الحالات.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   