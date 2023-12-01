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منها البطاطا مع اللحم.. 4 مجموعات غذائية لا تجمعوا عناصرها!

1
DECEMBER
2023
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يمكن أن يتسبب الجمع بين بعض العناصر الغذائية معًا في وجبة واحدة في جعل عملية الهضم صعبة، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى المعاناة من آثار صحية سلبية تتراوح ما بين الانتفاخ والإمساك أو الإسهال بل وارتجاع الحمض، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Health Shots، فإن هناك 4 مجموعات غذائية أساسية يجب تجنبها، كما يلي:
 
1. الأطعمة النشوية والبروتين
إن تناول الأطعمة النشوية مثل الخبز أو البطاطس مع الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم يمكن أن يبطئ عملية الهضم وربما يؤدي إلى الشعور بثقل في المعدة.
 
2. ارتفاع نسبة السكر والدهون
يمكن أن يؤدي الجمع بين الأطعمة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، مثل الحلوى السكرية مع الأطعمة المقلية، إلى ارتفاع الطاقة وهو ما يمكن أن يتسبب في إزعاج لعملية الهضم.
 
3. الفواكه ومنتجات الألبان
على عكس الشائع، إن خلط الفواكه، وخاصة الحمضيات مثل البرتقال أو الأناناس، مع منتجات الألبان يمكن أن يؤثر على عملية الهضم. يمكن أن يؤدي المزيج الغذائي، المكون من الحمضيات ومنتجات الألبان، إلى الانتفاخ أو الإمساك. كما أن تناول الحليب والعنب معًا يُصنف كمزيج غذائي غير صحي يمكن أن يسبب آلام الجهاز الهضمي والإسهال.
 
4. الحمضيات والكافيين
يمكن لحموضة الحمضيات أن تعزز تأثيرات الكافيين، مما قد يؤدي إلى ارتجاع الحمض ومشاكل في الجهاز الهضمي، يُنصح بالتأكد من وجود فاصل زمني بين تناول عصير البرتقال الصباحي وبين شرب فنجان القهوة.
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