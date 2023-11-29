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إنخفاض أمد عمر اللبناني 3 سنوات؟ (د. حنينا أبي نادر)

29
NOVEMBER
2023
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كان متوسط عمر اللبنانيين حوالي 76 عاماً، لكن مؤشر الأرقام اليوم يدل على انخفاض إلى 73 عاماً! 
 
صحيح أن أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد أثرت على نمط الحياة مثل عدم تناول الطعام بشكل جيد، والمزاج السيئ مع عدم سهولة الوصول إلى الرياضة، والطرق السيئة، والتلوث (القمامة، الهواء، الماء، حرائق الغابات، انفجار بيروت والضوضاء)، كما أن عدم وجود وقود يؤثر على النوم والبيئة السيئة التي تسبب عادات سيئة (المزيد من تناول الكحول والدخان).
 
بالإضافة إلى ذلك، قلّ عدد الأشخاص الذين يقومون بزيارة الطبيب في العيادات، حيث غالبًا ما يلجأون إلى غرفة الطوارئ فقط عندما يكونون في حالة خطيرة متقدمة جدًا. كما أن قلة فرص الحصول على التأمين جعلت الناس يتراجعون عن إجراء فحوصات الدم الروتينية. إن أغلبية أدوية السرطان مفقودة أو لم تعد مدعومة.
 
ازدادت معدلات السرقة والاعتداءات بشكل ملحوظ خاصة في المناطق المكتظة بالسكان، وأصبحت العلاقات الاجتماعية سلبية وزاد إدمان المواد الأفيونية. كما زادت السمنة وانخفض الوصول إلى الغذاء الصحي مثل الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار. أصبح الأشخاص المصابون بالكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري أقل امتثالًا مما أدى إلى زيادة مشاكل القلب والأوعية الدموية. وتزايدت حالات السرطان بشكل ملحوظ مع تأخر اكتشافها بسبب نقص إجراء الفحص الوقائي. وأدى عدم توافر اللقاحات إلى زيادة حالات العدوى مثل الالتهاب الرئوي خاصة عند كبار السن الذين ليس لديهم خدمة الرعاية الاجتماعية والذين يعيشون في المناطق الباردة.
 
الوعود والقضايا السياسية شغلتنا بلا نتائج إيجابية وأغلب الشباب بلا عمل. يمكننا تعويض الكثير من الخسائر المادية في حياتنا، ولكن من سيعوضنا تلك السنوات الثلاث التي فقدناها في حياتنا؟
 
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com
Instagram: Drhaninaabinader
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