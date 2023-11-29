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دراسة: سرعة المشي تقلل خطر الإصابة بـ"مرض خطير"

29
NOVEMBER
2023
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كشفت دراسة طبية حديثة أن المشي بسرعة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
 
وبحسب الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ديابيتولوجيا"، فإن المشي بسرعة 3.7 ميل في الساعة (6 كيلومترات في الساعة) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة الثلث.
 
وشمل البحث أكثر من 400 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، وتم تتبعهم لمدة 10 سنوات، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ساروا بسرعة كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 33 بالمئة مقارنة بأولئك الذين ساروا ببطء.
 
نسبة الخطر مرتفعة للغاية.. الشخير يهدد القلب والدماغ
 
وقالت الطبيبة آنا بيرسون، من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، التي قادت الدراسة: "هذه نتائج مهمة لأنها تظهر أن المشي بسرعة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للغاية للوقاية من مرض السكري من النوع 2".
 
وأضافت: "يمكن للناس المشي بسرعة في أي مكان، وهو لا يتطلب أي معدات خاصة. لذلك، يمكن للجميع الاستفادة من هذه النتائج".
 
وخلصت الدراسة إلى أن المشي بسرعة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للوقاية من مرض السكري من النوع 2، خاصةً للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أخرى للإصابة بالمرض، مثل السمنة أو تاريخ عائلي من مرض السكري.
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