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طرق لمكافحة التعب المزمن

29
NOVEMBER
2023
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متلازمة التعب المزمن هي حالة يعاني فيها الجسم من الإجهاد والإرهاق المفرط، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الشخص وتواصله الاجتماعي.
 
وتقول الدكتورة يانا غريبوك المدير التنفيذي لـ Health Buddy في حديث لـ Gazeta.Ru : "يظهر لدى الشخص أولا، الاضطراب والأرق والتعب في الصباح والنعاس ونزلات البرد المتكررة. وفي وقت لاحق، يعاني من انخفاض طاقته الذي لا يختفي حتى بعد قضائه الإجازة، ويشعر بـ "الضباب في الرأس"، وانخفاض الاهتمام بالعمل والشعور بالغير".
 
ووفقا لها، هناك عدة طرق لمكافحة متلازمة التعب المزمن.
 
وتقول: " يتطلب الأمر مستوى عال من الوعي. الذي يمكن تطويره من خلال التأمل والتنفس العميق. أي يجب أن نبدأ أولا بتحديد أولويات المهام، وتخطيط وقت العمل، وتقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر حتى يشعر الجسم بأنه ينفذ مهامه بشكل جيد. كما نحتاج أيضا إلى ممارسة التمارين البدنية الخفيفة وتكثيفها تدريجيا".
 
وتشير في الختام، إلى ضرورة فتح سجل للنوم والنظام الغذائي المتوازن الذي يتبعه.
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