8 أطعمة تحمل السر لهضم سهل وسريع.. جربها الآن

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يعد الحفاظ على عملية هضم سليمة، وتحديدًا بشكل أسرع، من الأهداف الصحية، التي يوصي الخبراء بضرورة الحرص على تحقيقها بطرق طبيعية.

وبحسب ما نشره موقع WIO News، فإن هناك عددا من العناصر الغذائية المتنوعة التي يمكن تناولها في الوجبات المختلفة، والتي تساعد في تحسين عملية الهضم وبالتبعية تحسين الصحة العامة، كما يلي:

1- الخضروات

تدعم الخضروات الجهاز الهضمي الصحي عن طريق إثراء الجسم بالألياف والمغنيسيوم وتشجيع نمو البكتيريا المفيدة في الجسم.

2- الشمندر أو البنجر

يمكن أن تساعد العناصر الغذائية الموجودة بالبنجر أو الشمندر في عملية الهضم عن طريق تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية وإعطاء البراز حجمًا أكبر.

3- سمك السالمون

تمنح أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في سمك السلمون ميزة تحسين عملية الهضم عن طريق تقليل التهاب الأمعاء.

4- الزبادي

يمكن للبروبيوتيك، الموجود في الزبادي، تحسين عملية الهضم عن طريق تشجيع البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي.

5- التفاح

يحتوي التفاح على نوع من الألياف التي تعزز البكتيريا الصحية في المعدة وتساعد في تحسين عملية الهضم.

6- بذور الشيا

يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في بذور الشيا في عملية الهضم عن طريق تشجيع نمو البروبيوتيك في المعدة والحفاظ على انتظامها.

7- الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على تعزيز الهضم الصحي وتخفيف الإمساك وتغذية بكتيريا الأمعاء الصحية.

8- الزنجبيل

يمكن أن يساعد تناول الزنجبيل على تسريع مرور الطعام عبر المعدة، مما يخفف من بعض الآثار الجانبية لعملية الهضم البطيئة.