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لصحة قلبك.. ابدأ يومك بواحد من هذه المشروبات

28
NOVEMBER
2023
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لاشك في أن القلب السليم هو حجر الزاوية في جسم سليم وقوي.
 
وقد أوجدت دراسة جديدة أن الروتين الصباحي يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان، لافتة إلى وجود مشروبات ثبت علميا أنها مفيدة لصحة القلب، بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India".
 
10 عصائر لا بد منها
الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على تقليل مستويات الكوليسترول ويدعم صحة القلب.
 
كما يوفر محتوى الشاي الأخضر من الكافيين الطبيعي دفعة هامة من الطاقة دون التوتر.
 
عصير الشمندر: مليء بالنترات، لذا فإن عصير "البنجر أو الشمندر" يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، وتعزيز صحة القلب.
 
عصير البرتقال والجزر: مزيج نابض بالحياة يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والبيتا كاروتين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.
 
حليب الشوفان: يعتبر حليب الشوفان بديلاً صحياً للقلب عن منتجات الألبان، حيث يوفر الألياف القابلة للذوبان والبيتا غلوكان، الذي يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول.
 
 
عصير الرمان: إضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة، فإن عصير الرمان يدعم صحة الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.
 
الكركم الحليب: يتميز الكركمين، وهو مركب الكركم النشط، بخصائص مضادة للالتهابات وواقية للقلب.
 
وعند مزج الكركم مع الحليب الدافئ يمكن الحصول على مشروب مهدئ مفيد للقلب.
 
شاي الكركديه: ثبت أن شاي الكركديه يخفض ضغط الدم، مما يجعله خيارا ممتازا لصحة القلب. تضيف نكهته اللاذعة لمسة منعشة في الصباح.
 
عصير بذور الشيا: إن بذور الشيا غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة.
 
وعند مزج بذور الشيا مع الفواكه وحليب اللوز يمكن الحصول على خيار إفطار يعزز القلب.
 
 
عصير التوت البري: من المعروف أن التوت البري يحسن صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم وزيادة مستويات الكوليسترول الحميد "الجيد"، مما يجعل عصير التوت البري خيارا صديقا للقلب.
 
ماء الليمون الدافئ: يمكن بدء اليوم بتناول ماء الليمون الدافئ، الذي يساعد على تحسين الهضم ومكافحة الجفاف، كما يوفر جرعة من فيتامين C، الذي يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
 
يشار إلى أن أمراض القلب تعتبر سبباً رئيسياً للوفاة، إلا أن خطوات عديدة قد تخفف خطر الإصابة بها بلا شك.
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