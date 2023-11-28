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دراسة قد تغير رأي النباتيين.. مركب حيواني يكافح مرضا خطيرا

28
NOVEMBER
2023
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أشارت دراسة جديدة إلى أن مركب موجود بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية يمكن أن يتسلل إلى الأورام ويقتل الخلايا السرطانية.
 
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، درس باحثون من جامعة شيكاغو مئات العناصر الغذائية المختلفة التي أثرت على نمو الخلايا السرطانية ومنها حمض الفاكسينيك (TVA).
 
وتوصلوا إلى أن مرضى السرطان الذين لديهم مستويات أعلى من هذا الحمض في دمائهم استجابوا بشكل أفضل للعلاج، مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون له فوائد كبيرة كمكمل غذائي.
 
وحذر العلماء من أنه على الرغم من وجود الأحماض الدهنية في لحوم البقر والحليب، فمن المهم عدم تشبع النظام الغذائي بهذه المنتجات، لأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل خطير وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
من المرجح أن تحتوي القطع الدهنية من اللحوم على مستويات أعلى من TVA مقارنة باللحوم الخالية من الدهون، وكذلك الحليب كامل الدسم ومنتجات الألبان كاملة الدسم مقارنة بالحليب قليل الدسم والخالي من الدسم.
 
أفكار صحية شائعة لكنها خاطئة
 
تأتي القوة المضادة للسرطان للأحماض الدهنية المشتقة من منتجات الألبان من قدرتها على تحفيز بعض الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا التائية، والتي تحفز جهاز المناعة.
 
وقال الباحثون إن تناول الأطعمة الغنية بهذا المركب أو إعطائه لمرضى السرطان كمكمل يمكن أن يكون له فوائد قابلة للقياس في تقليل حجم الأورام.
 
وقال جينغ تشين، كبير مؤلفي الدراسة: "من خلال التركيز على العناصر الغذائية التي يمكن أن تنشط استجابات الخلايا التائية، وجدنا مادة تعزز بالفعل المناعة المضادة للورم عن طريق تنشيط مسار مناعي مهم".
 
ويميل المرضى الذين لديهم مستويات أعلى من TVA في دمائهم إلى الاستجابة بشكل أفضل للعلاج مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أقل.
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