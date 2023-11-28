دواء لسرطان الدم يثبت نجاحه رغم إلغاء تصريحه الأميركي العام الماضي

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قالت شركة غلاكسو سميث كلاين "GSK Plc"، إن عقارها المضاد للأجسام "Blenrep"، والذي تم إلغاء تصريحه الأميركي العام الماضي، ساعد المرضى على العيش لفترة أطول من دون تفاقم سرطان الدم لديهم في دراسة مرحلة متأخرة.

وأضافت الشركة في بيان إن المتطوعين الذين تناولوا الدواء مع اثنين آخرين أكبر سنا كانوا أفضل حالا من مجموعة المراقبة التي اتبعت نظاما قياسيا لشكل من أشكال المايلوما الذي عاد بعد العلاج الأولي.

"بلينريب" هو جزء من حملة غلاكسو سميث كلاين في علاجات السرطان، لكنها عانت من انتكاسة العام الماضي عندما سحبت الجهات التنظيمية الأميركية موافقتها بعد فشل التجارب السريرية.

وجاءت النتائج التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين من تحليل وسيط بعد أن تم إلغاء تعمية الدراسة في وقت مبكر بناء على نصيحة لجنة المراقبة.

وقالت شركة الأدوية البريطانية إن البقاء على قيد الحياة بشكل عام، وهو مقياس رئيسي للفعالية، أظهر "اتجاهاً قوياً وذا معنى سريرياً"، وستستمر الدراسة للتحليل النهائي.