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8 عادات صحية للحفاظ على لياقتك وشبابك بعد الأربعين

27
NOVEMBER
2023
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يمكن من خلال القيام ببعض التغييرات البسيطة للغاية في نمط الحياة واتباع العادات الصحية أن يحافظ على لياقة وشباب الشخص بعد سن الأربعين. بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، تشمل الخطوات الصحية للحفاظ على رونق الشباب وتوهجه، ما يلي:
 
1. الحفاظ على نمط حياة نشط
للحفاظ على لياقتك وشبابك، من المهم أن تعيش أسلوب حياة نشط. إن القيام بمزيج من التمارين الرياضية وتدريبات القوة وحتى اليوغا يمكن أن يضمن الحفاظ على مظهر شبابي رائع.
 
2. نظام غذائي صحي
إن التركيز على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، بالإضافة إلى الحد من تناول الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والإفراط في تناول الملح يمكن أن يساعد على المدى الطويل.
 
3. نوم جيد
يساعد الحفاظ على روتين نوم جيد في تجنب ظهور أي نوع من التجاعيد أو البقع الداكنة لأطول فترة ممكنة. ينصح الخبراء بالحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد في بيئة مناسبة وهادئة كل ليلة.
 
4. تجنب التوتر
تسهم ممارسة تقنيات تخفيف التوتر مثل التأمل أو التنفس العميق أو اليوغا أو ممارسة أي هوايات محببة في استرخاء العقل وتجنب التوتر أو التخفيف من حدته.
 
5. الحماية من الشمس
لحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس، من المهم جدًا استخدام عامل حماية من الشمس SPF جيد. يوصي الخبراء باستخدام عامل حماية من الشمس SPF 50+ مع تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس لمنع الشيخوخة المبكرة وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.
 
6. الامتناع عن العلاقات السامة
للعيش في سلام وهدوء نفسي، يجب أن يبتعد الشخص عن أي علاقات تبعث على التوتر في حياته. ينصح الخبراء بالتأكد من إحاطة الشخص لنفسه بالأشخاص والأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يتبادل معهم مشاعر إيجابية والذين لا ينخرطون في مواقف درامية مفتعلة أو مفرطة.
 
7. الحفاظ على اللياقة العقلية
للحفاظ على لياقة العقل والصحة، يؤكد الخبراء على أهمية المشاركة في الأنشطة التي تتحدى العقل. يساعد حل الألغاز أو القراءة أو تعلم مهارات جديدة أو ممارسة هوايات جديدة على تحفيز العقل وتنشيطه.
 
8. الإقلاع عن العادات غير الصحية
للبقاء شابًا وفي أفضل لياقة بدنية ونفسية، مع الحد الأدنى من الأمراض في المستقبل، يحذر الخبراء من التدخين، وينصحون بالامتناع عن أي عادات غير صحية.
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