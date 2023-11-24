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دراسة: عنصر غذائي في لحوم البقر ومنتجات الألبان يساعد في مكافحة السرطان!

24
NOVEMBER
2023
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اكتشف باحثون أن عنصرا غذائيا موجودا في لحوم البقر والضأن ومنتجات الألبان، يعزز خلايا الجسم المناعية لمحاربة الأورام.
 
وثبت أن حمض Trans-vaccenic (TVA)، وهو نوع من الأحماض الدهنية الموجودة في الحليب الطبيعي ولكن يتم الحصول عليه بشكل أساسي من خلال النظام الغذائي، يساعد الخلايا المناعية المعروفة باسم CD8 + T على غزو الأورام وتدمير الخلايا السرطانية.
 
وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة Nature، أن مرضى السرطان الذين لديهم مستويات أعلى من TVA المنتشرة في الدم استجابوا بشكل أفضل للعلاج المناعي.
 
وقال العلماء إن هذا يشير إلى أن TVA يمكن أن يكون له إمكانات كمكمل غذائي لاستكمال العلاجات السريرية للسرطان.
 
وقال الدكتور جينغ تشين، أستاذ الطب بجامعة شيكاغو وأحد كبار معدي الدراسة الجديدة: "هناك العديد من الدراسات التي تحاول فك الارتباط بين النظام الغذائي وصحة الإنسان، ومن الصعب للغاية فهم الأسباب الكامنة وراء ذلك".
 
وأضاف: "من خلال التركيز على العناصر الغذائية التي يمكنها تنشيط استجابات الخلايا التائية، وجدنا مادة تعزز بالفعل المناعة المضادة للورم عن طريق تنشيط مسار مناعي مهم".
 
وفي الدراسة، تبين أن القوارض التي كانت تتبع نظاما غذائيا غنيا بـ TVA تقلل بشكل كبير من إمكانات نمو الورم من سرطان الجلد وخلايا سرطان القولون، مقارنة بالفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي آخر.
 
وحقق الباحثون أيضا في الآلية التي يساعد بها TVA الخلايا المناعية على محاربة السرطان، ووجدوا أنه يعطل بروتينا على سطح الخلية يسمى GPR43 وينشط عملية إشارات الخلية المعروفة باسم مسار CREB، والتي تتضمن وظائف مثل نمو الخلايا وبقائها. 
 
ثم قام الفريق بتحليل عينات الدم المأخوذة من المرضى الذين يخضعون للعلاج المناعي لسرطان الغدد الليمفاوية، ووجدوا أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من TVA يميلون إلى الاستجابة للعلاج بشكل أفضل من أولئك الذين لديهم مستويات أقل.
 
كما قاموا باختبار خطوط خلايا سرطان الدم - الخلايا المزروعة في المختبر والتي تأتي من خلية أصل واحدة - ورأوا أن TVA عزز قدرة دواء العلاج المناعي على قتل خلايا سرطان الدم.
 
ومع ذلك، فقد حذروا من أنه على الرغم من وجود TVA في لحوم البقر والضأن ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن، إلا أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن استهلاك الكثير من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان قد يكون ضارا بالصحة.
 
ويقترح الدكتور تشين أنه يمكن استخدام TVA كمكمل غذائي للمساعدة في علاجات السرطان المختلفة.
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