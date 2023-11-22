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منها الثوم.. 7 أطعمة تفقد قيمتها الغذائية عند طهيها

22
NOVEMBER
2023
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ينصح الخبراء بتناول عدد من الأطعمة نيئة للحصول على أقصى استفادة صحية منها. ويوضح الخبراء، بحسب ما نشره موقع DNA India، أن الطهي يؤدي إلى فقدان الأطعمة السبعة التالية بعض قيمتها الغذائية.
 
البروكلي
طبخ البروكلي لفترات طويلة يقلل من مستويات فيتامين C، لذا ينصح بعدم الإفراط في طهي البروكلي للاستفادة من محتواه من الفيتامين C.
 
السبانخ
تؤدي درجات حرارة الطهي المرتفعة إلى التقليل من مستوى الفيتامين C في السبانخ. ينصح الخبراء بطهي السبانخ على درجة حرارة منخفضة للاحتفاظ بعناصرها المفيدة للصحة.
 
التوت
يمكن أن يتحلل الفيتامين C الحساس للحرارة، وكذلك مضادات الأكسدة، أثناء طهي التوت. لذا يوصي الخبراء بتناوله نيئاً.
 
الثوم
تناول الثوم نيئ هو الطريقة الأفضل لأنه يفقد بعض المركبات المفيدة أثناء الطهي. لكن يبقى أن الثوم المطبوخ يحتفظ ببعض العناصر المفيدة كما أنه يقلل من الآثار الجانبية لتناول الثوم النيئ.
 
يميل الكثيرون إلى تناول الحمضيات نيئة. ويؤدي طهي بعض الحمضيات في بعض أصناف الطعام أو لصناعة المربى إلى إنقاص مستويات الفيتامين C فيها بنسبة كبيرة.
 
الفلفل
ينطبق الأمر نفسه على الفلفل حيث إن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تقلل من محتواه من الفيتامين C.
 
الأسماك
أما بالنسبة للأسماك، فإن الإفراط في طهيها لفترات طويلة أو إعادة تسخينها بعد الطهي يؤدي إلى فقدان أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعد أحد أبرز محتوياتها.
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