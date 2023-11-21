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التمارين الصباحية أم المسائية.. أيهما مفيد لخسارة الوزن؟

21
NOVEMBER
2023
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فيما يتواصل الجدال وتتضارب الأبحاث حول أفضل وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية، كشفت دراسة جديدة أن الوقت الذي يختاره الشخص لممارسة التمارين الرياضية قد يكون له تأثير على فقدان الوزن مبينة أن التمارين في فترة الصباح كانت الأكثر فائدة.
 
واستخدمت الدراسة الحديثة نتائج مسح وطني سابق، شمل أكثر من 5 آلاف شخص ما بين 2003 و2006.
 
كما لاحظ الباحثون "وجود ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس الرياضة في الصباح، وفق شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية
 
ووجدت الدراسة أن أصحاب التمارين الصباحية لديهم أيضا أدنى مؤشر لكتلة الجسم.
 
وكانت "الفئة الصباحية" تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة مع الرجال ويستهلكون سعرات حرارية أقل.
 
من جانبها، قالت الطبيبة المتخصصة في فقدان الوزن، الدكتورة سو ديكوتيس لشبكة الأميركية، "أفضل تمرين هو أي شيء يمكنك القيام به".
 
وتابعت "ما أنصح به الناس دائما هو ممارسة التمارين الرياضية عندما يستطيعون ذلك".
 
كما قالت "إذا كان من الأسهل والأكثر ملاءمة لك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح، فافعل ذلك".
 
وقالت الطبيبة إنه في حال إذا لم تتمكن من القيام بذلك في الصباح فعليك فعل ذلك في فترة ما بعد الظهر".
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