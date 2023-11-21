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10 أطعمة طبيعية تصبح غنية بالعناصر الغذائية وهي "مسلوقة"

21
NOVEMBER
2023
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هناك بعض الأطعمة، التي يُنصح بتناولها مسلوقة، للحصول على مزيد من فوائدها الغذائية، علاوة على أن تناولها مشوية أو مقلية يضاعف من عدد سعراتها الحرارية، بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India"، وأن هناك قائمة تضم 10 أطعمة طبيعية يكون من الأفضل تقديمها مسلوقة، كما يلي:
 
1. البطاطس
 
إن البطاطس غنية بالألياف، ما يساعد على إنقاص الوزن عند تناولها مسلوقة لأنها تمنح شعورًا بالامتلاء والشبع لفترة أطول.
 
2. البيض
 
يعد البيض المسلوق مصدرًا ممتازًا للبروتين الخالي من الدهون، والذي يمكن أن يبقي الشخص ممتلئًا لفترة أطول ويمنحه الطاقة أيضًا.
 
3. الدجاج
 
يعد تقديم الدجاج مسلوقًا أفضل طريقة لتناوله بسعرات حرارية منخفضة بالإضافة إلى أنه يساعد على تحسين صحة القولون.
 
4. الفاصوليا الخضراء
 
لأنها غنية بفيتامين K والكالسيوم، فإن تناول الفاصوليا الخضراء مسلوقة يحافظ على عظام قوية وصحية ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.
 
5. البقوليات
 
يعد تناول البقوليات مسلوقة وبدون إضافات تؤدي لزيادة سعراتها الحرارية، أحد السبل للتخلص من الوزن الزائد بخاصة وأنها غنية بالبروتينات والفيتامينات المفيدة لعملية التمثيل الغذائي.
 
6. الأرز
 
إن الأرز مصدر غني بالكربوهيدرات، وهو الوقود الذي يعد المصدر الرئيسي للطاقة، كما أنه غني بالحديد والمنغنيز والسيلينيوم والمغنيسيوم وفيتامينات B.
 
7. الذرة
 
ثبت علميًا أن الذرة تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.
 
8. البروكلي
 
تساعد مضادات الأكسدة، التي تتوافر بكثافة في البروكلي، في منع أحد أنواع تلف الخلايا الذي يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
 
9. السبانخ
 
تعتبر السبانخ مصدرًا غنيًا للزياكسانثين والكاروتينات، التي يمكنها طرد الجذور الحرة من الجسم.
 
10. القريدس
 
يعد الجمبري مصدرًا يزخر بالفيتامينات كما أنه غني بالمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في إنقاص الوزن عند تناوله مسلوقًا.
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