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احذر.. الإفراط في تناول الطعام يؤدي لـ"انفجار معدتك"

20
NOVEMBER
2023
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هل يمكن أن تنفجر المعدة بسبب الإفراط في تناول الطعام؟ أو هل يأكل بعض الناس هذه الكميات الهائلة من الطعام التي يمكن أن تؤدي إلى "انفجار معدتهم" بالفعل؟ الجواب هو نعم، أو على الأقل ممكن بالتأكيد، بحسب خبراء الصحة.
 
فقد قالت كورتني كالامار، اختصاصية التغذية في مستشفى بيدمونت هنري: "الكمية الدقيقة تختلف من شخص لآخر. لكن معدة الشخص البالغ العادي تحتوي على حوالي لتر واحد من الطعام (حوالي أربعة أكواب)، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وتابعت "بما أن المعدة مرنة للغاية، فهي قادرة على استيعاب ما يصل إلى ثلاثة إلى أربعة لترات (أو 16 كوبًا) في وقت واحد".
 
كما أوضحت كالامار: "يستغرق عقلك 20 دقيقة لتسجيل الشبع والامتلاء... بالنسبة للبعض، بحلول الوقت الذي يسجل فيه دماغهم أنهم ممتلئون، يكونون قد تناولوا بالفعل كمية أكبر بكثير من الكمية اللازمة للشعور بالشبع".
 
تمدد إلى حد التمزق
لكن تيريزا سترونغ، مديرة برامج الأبحاث في مؤسسة أبحاث برادر - ويلي، قالت إن "الانفجار" ليس وصفًا دقيقا للغاية.
 
وقالت "لن تنفجر محتويات المعدة مثل بالون الماء... وبدلا من ذلك يمتد جدار المعدة إلى النقطة التي ينقسم فيها.
 
كما تابعت "إن الصور التي تتبادر إلى ذهني مثيرة للغاية وغير دقيقة، حيث يمتد جدار المعدة إلى النقطة التي يوجد فيها نخر و/أو تمزق".
 
أمر غير شائع
وثقب الجهاز الهضمي الناتج عن الإفراط في تناول الطعام هو أمر غير شائع، حسبما قالت ماري روتش، الكاتبة العلمية ومؤلفة كتاب Gulp.
 
يشار إلى أن المصطلح الطبي للمعدة المنفجرة هو ثقب الجهاز الهضمي، والذي يحدث عندما تمتلئ المعدة وتتمزق. حيث يتم تشكيل ثقب، مما يؤدي إلى إطلاق محتويات المعدة في تجويف البطن، مما قد يؤدي إلى حدوث التهابات، بما في ذلك الإنتان المميت.
 
وتحتوي المعدة المتوسطة على ما يعادل لترًا واحدًا تقريبًا من الطعام، ولكنها يمكن أن تتمدد لاستيعاب ما يزيد قليلاً عن 128 أوقية في سعتها القصوى (أي ما يعادل أكبر زجاجة حليب).
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