خطأ يهدد نشاطك.. ابتعد عن الموز خلال هذه الفترة من اليوم

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يلجأ البعض لتناول الموز في الصباح كبديل عن وجبة الإفطار معتقدين أن ذلك جيد في يوم مزدحم بالأعمال، إلا أن للأطباء رأي آخر.

وبحسب الأطباء فإن الموز على الرغم من أنه مليء بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6، فضلاً عن كونه خالي من الكوليسترول والصوديوم، إلا أنه ليس مثاليا كوجبة الطعام الأولى.

وأوضح خبير التغذية داريل جيوفري أنه على الرغم من أن الموز يبدو خيارا جيدا في الصباح، إلا أنه ليس جيدا للحفاظ على مستويات الطاقة لديك طوال اليوم".

وأضاف: "الموز ليس الخيار الأفضل لأنه يحتوي على 25 بالمئة من السكريات والحموضة المعتدلة، سوف تعطيك دفعة سريعة، ولكنك سرعان ما سوف تتعب وتشعر بالجوع".

وتابع جيفري: "بدون موازنة وجبة الإفطار التي تحتوي على الموز مع الدهون الصحية، سيتم فقدان العديد من فوائد الموز، في حين يتم زيادة نسبة السكر والأحماض في الدم".

وأكمل: "ينصح بدمج الموز مع شيء من شأنه أن يحيد الحمض للحصول على فوائد البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم ، ويبطئ عملية التمثيل الغذائي للسكر، الأمر الذي ينبغي أن يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم".