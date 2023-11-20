تناولوها في الصباح الباكر.. وصفات مُجربة لفقدان الوزن بسرعة

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إن ما يسمى بـ"جرعات العافية" هي عبارة عن إكسيرات مركزة ومليئة بالمكونات الطبيعية التي يمكن أن تعزز فقدان الوزن. يمكن أن يساعد تناول "جرعات العافية" في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين الهضم، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن.

وتحتوي تلك الجرعات الصحية على مواد مغذية يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة "تايمز أو إنديا" Times of India.

ويوضح الخبراء أنه يجب تجنب تناول هذه الجرعات على معدة فارغة أو بكميات زائدة مع ضرورة استشارة طبيب أولًا، خاصة إذا كان هناك أي حالة صحية موجودة مسبقا. كما أنه من المهم أن يتم اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام للحصول على نتائج فعالة وطويلة الأمد عند تناول أيا من الوصفات الخمسة التالية:

1-جرعة خل التفاح

يتم خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح الخام غير المفلتر مع كمية متساوية من عصير الليمون الطازج والقرفة في كوب صغير، وتم التقليب جيدًا قبل تناولها بسرعة. من المعروف أن خل التفاح يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الشهية، بينما يساهم الليمون الغني بفيتامين C وتساعد القرفة في استقرار مستويات السكر في الدم.

2- جرعة الزنجبيل والكركم

يمكن تحضير تلك الوصفة عن طريق مزج قطعة واحدة من الزنجبيل الطازج المقشر مع قطعة طازجة من جذر الكركم، وعصير نصف ليمونة، وقليل من الفلفل الأسود، ونصف ملعقة صغيرة من العسل الخام. بعد الخلط، يتم تصفية الخليط قبل الشرب. يتميز الزنجبيل والكركم بخصائص مضادة للالتهابات ويدعمان عملية الهضم، مما قد يساعد في إنقاص الوزن، في حين أن إضافة الفلفل الأسود يعزز امتصاص مركب الكركمين النشط.

3- الشاي الأخضر والفلفل الحار

يتم نقع كيس من الشاي الأخضر في الماء الساخن ثم يترك ليبرد. بعد أن يبرد، يُضاف رشة من الفلفل الحار مع التقليب جيدًا. يمكن تناول الجرعة قبل الوجبات أو أثناء تناولها. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حرق الدهون. فيما يسهم محتوى الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار في زيادة حرق السعرات الحرارية وتقليل الشهية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

4- الصبار والليمون

يمكن استخراج هلام من أوراق الصبار الطازجة ويتم عصر ليمونة واحدة مع التقليب جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا. يحتوي الصبار على مركبات تدعم عملية الهضم وإزالة السموم، مما قد يساعد في إنقاص الوزن. يوفر الليمون فيتامين C ويساعد في تطهير الجهاز الهضمي.

5- المورينغا وعشب القمح

يتم مزج ملعقة صغيرة من مسحوق المورينغا وعشب القمح مع كوب من الماء. بمجرد مزج الخليط جيدًا، يتم تصفيته وتناوله كمشروب. يؤدي تناول المورينغا وعشب القمح إلى إنقاص الوزن عن طريق إزالة السموم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.