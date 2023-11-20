لماذا يتكون الكرش وكيف نتخلص منه؟ خبير تغذية روسي يعطيك الحل

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تراكم الدهون في أجسامنا، خاصة في منطقة البطن، وهو ما يُعرف بـ"الكرش"، من المؤرقات التي يعاني منها الكثيرون. وفي هذا الشأن، أكد خبير تغذية روسي أن تراكم الدهون في منطقة البطن والخصر والظهر يحدث في العادة بسبب الإفراط في تناول الطعام، وليس بسبب الأطعمة الغنية بالدهون.

وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، أشار الدكتور رومان بيشنياكوف، إلى أن التقليل من تناول الأطعمة الدهنية يقلل فعلا من السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم. فمثلا يحتوي غرام واحد من الدهون على 9 سعرات حرارية، في حين يحتوي غرام من البروتين أو الكربوهيدرات على 4 سعرات حرارية. ولكن مع ذلك يمكن أن يزداد الوزن حتى في حالة تناول أطعمة قليلة الدهون.

وبحسب خبير التغذية الروسي، فإن تناول الفواكه المفيدة (الخالية من الدهون تقريبا) بدلا من الحلويات، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن أيضا. فمثلا يجب أن تحصل المرأة في المتوسط على 1.3 ألف سعر حراري في اليوم ارتباطا بنمط حياتها ونشاطها البدني. فتناول موزتين و300 غرام من العنب يعطي نصف حاجتها اليومية من السعرات الحرارية، هذا من دون الأخذ بالاعتبار تناول وجبات الطعام الرئيسية.

وأكد خبير التغذية أن الجسم لن يتمكن من أداء وظائفه من دون الدهون. لأن الدهون تشارك في عملية التمثيل الغذائي، وإنتاج الهرمونات، مثل هرمون التستوستيرون، وامتصاص فيتامينات A وD وE وK، وتحتاجها منظومة المناعة، وحتى العين تحتاج إلى الدهون.

خبير التغذية الروسي أشار إلى أن الدهون "الصحية" موجودة في الأسماك والزيوت النباتية والمكسرات. أما النقانق والبرغر والسمن النباتي والمعجنات فتحتوي على دهون "سيئة" تؤثر سلبا في صحة الأوعية الدموية ومتوسط طول العمر.

وعموما يحتاج الإنسان في المتوسط يوميا إلى حوالي 200 غرام من اللحوم أو الأسماك وملعقة طعام زيت نباتي وعشر حبات مكسرات و400-500 غرام من الخضروات والفواكه.