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"إنفجار المعدة" .. متى يمكن أن يحدث؟

19
NOVEMBER
2023
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فوشيا -

تعد المعدة عضوا أساسًا في عملية الهضم، كونها تستقبل الطعام من المريء وتساعد على هضمه. ولكن هل يمكن أن تنفجر؟

في الواقع، فإن انفجار المعدة يعد حالة نادرة للغاية، ولكنها يمكن أن تكون مهددة للحياة إن حدثت. ويكون هذا الانفجار عندما تتمزق جدرانها، مما يؤدي إلى تسرب محتويات المعدة إلى التجويف البطني وهي حالة داخلية كما يؤكد الخبراء.

ويعود سبب تسميته بالانفجار؛ نتيجة لما يحدثه من تمزق يؤدي لحدوث التهاب شديد في البطن يشبه الانفجار.

أسباب انفجار المعدة:

- تناول كميات كبيرة من الطعام بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط داخل المعدة، وتمزق جدرانها.

- تناول طعام ساخن جدًا أو بارد جدًا مما يؤدي إلى إتلاف جدران المعدة.

- تناول طعام يحتوي على مواد كاوية أو سامة مما يسبب إتلاف جدران المعدة وتمزقها فيما بعد.

- الإصابة بأمراض معينة، مثل التهاب المعدة أو القرحة المعدية، مما يؤدي إلى إضعاف جدران المعدة، وزيادة خطر حدوث انفجار.

ويسبب انفجار المعدة النادر ألمًا شديدًا في البطن يصاحبه الغثيان، والقيء، والحمى.

الطعام الذي يمكن أن تستوعبه معدتك؟

الدكتورة كورتني كالامار، اختصاصية التغذية في مستشفى "بيدمونت هنري" في أتلانتا، قالت ردًا على سؤال لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية: "الكمية الدقيقة تختلف من شخص لآخر، لكن معدة الشخص البالغ العادي تحتوي على حوالي لتر واحد من الطعام (حوالي 4 أكواب).

وتختلف كمية الطعام التي يمكن أن تستوعبها المعدة من شخص لآخر، بحسب كورتي، اعتمادًا على عوامل مثل العمر والوزن ونوع الطعام. ومع ذلك، فإن المعدة العادية يمكن أن تستوعب حوالي لتر واحد من الطعام، أي ما يعادل 4 أكواب.

نصائح

- تناول الطعام ببطء وبجرعات صغيرة.

- تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في وقت واحد.

- تجنب تناول الطعام الساخن جدًا أو البارد جدًا.

- تجنب تناول الطعام الذي يحتوي على مواد كاوية أو سامة.

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