لحرق الدهون بفاعلية.. أضف نوعين من التوابل لقهوتك الصباحية

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تعتبر القهوة مشروبا يستمتع به عدد لا يحصى من الناس حول العالم لنكهتها الغنية والكافيين الموجود بها، ولكن هناك ما هو أكثر من القهوة في الصباح، حيث اتضح أن إضافة بعض التوابل إلى القهوة يمكن أن يعزز مذاقها ويُحتمل أيضًا أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، وفقًا لما نشره موقع "Yahoo".

وتقول شيري بيرغر، اختصاصية تغذية، وليزا ريتشاردز، اختصاصية التغذية ومبتكرة نظام Candida Diet، إنه يمكن إضافة اثنين من التوابل إلى قهوة كل صباح لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وهما تحديدًا القرفة والكركم.

1. القرفة

إن القرفة، المشهورة بنكهتها الدافئة والحلوة، هي توابل متعددة الاستخدامات وجدت طريقها إلى العديد من فناجين القهوة في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لمكوناتها العطرية والحارة قليلاً أن ترفع من مذاق المشروب الصباحي، بالإضافة إلى جاذبيتها الطهوية، يُعتقد أيضًا أن القرفة لها صلة محتملة بعملية التمثيل الغذائي الأسرع.

وتشرح بيرغر قائلة: "أظهرت الدراسات أن القرفة مفيدة لزيادة حساسية الأنسولين وتحسين مستويات السكر في الدم والكوليسترول، والتي تعتبر أساسية لفقدان الوزن والصحة العامة".

ومن جانبها، توضح ريتشاردز أنه فيما يتعلق بدور القرفة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، قائلة إنها يمكن أن "تساعد على زيادة التمثيل الغذائي من خلال عدة آليات. يمكنها تحسين حساسية الأنسولين، مما يسمح للجسم بتنظيم مستويات السكر في الدم بشكل أكثر فعالية. وهذا بدوره يمكن أن يقلل من احتمالية تخزين الدهون وتعزيز استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للقرفة تأثير حراري، مما يعني أنها يمكن أن ترفع معدل الأيض قليلاً عن طريق زيادة إنتاج الحرارة في الجسم بعد تناولها".

2. الكُركُم

إن الكركم، بنكهته الترابية والفلفلية قليلاً، هو أحد التوابل التي اكتسبت شعبية بسبب مذاقه الفريد وفوائده الصحية المحتملة. على الرغم من أنه ليس رفيقًا تقليديًا للقهوة، فقد بدأ بعض الأفراد في دمج الكركم في قهوتهم، مما يخلق نكهة لذيذة.

يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين، والذي كان موضع بحث بسبب دوره المحتمل في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتضيف بيرغر إلى ذلك بقولها: "يحتوي الكركم على مركب رئيسي، الكركمين، المرتبط بتحسين محيط الخصر وكتلة الجسم ووزن الجسم ككل حسب نتائج عدة دراسات".

نصيحة لتحقيق استفادة

وتوصي بيرغر بأن يتم "إضافة القرفة إلى القهوة المخمرة أو حبوب الإسبريسو قبل تخميرها لتحقيق الفوائد والمذاق الحلو الطبيعي. عند إضافة الكركم إلى القهوة أو الإسبريسو، ينبغي التأكد من إضافة القليل من الفلفل الأسود أيضًا لأنه أساسي لامتصاص الكركمين بشكل أفضل". تقول بعض الدراسات أن إضافة الفلفل الأسود مع الكركم يمكن أن "يعزز امتصاص الكركمين بنسبة تزيد عن 2000%".