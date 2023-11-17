"رهاب السرطان".. لماذا يخاف الناس من المرض الخبيث أكثر من غيره؟

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يشكل الخوف من مرض السرطان ظاهرة عامة في أوساط الناس على اختلاف أعمارهم وأجناسهم، وهو ما درج خبراء علم النفس على تسميته "رهاب السرطان"، ويتفاوت بين شخص وآخر، ولدرجة أن يتصور البعض أن شعوره بآلام أو أعراض غير عادية هي مقدمة الإصابة بالمرض.

وعلى الرغم من انتشار "رهاب السرطان" في العالم فإن الغريب هو أن الإحصاءات والأرقام تشير إلى أنه ليس السبب الرئيس للوفيات في العالم، كما أن العديد من الأورام السرطانية أصبح الأطباء قادرين على السيطرة عليها والتخلص منها بشكل تام.

وبحسب مقال متخصص نشره موقع "سايكولوجي توداي"، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن الخوف من الإصابة بمرض السرطان يرجع إلى "نظام إدراك المخاطر العاطفية لدينا".

ويقول الباحثون إنهم وجدوا "أننا أكثر خوفاً من أي تهديد نشعر أنه خارج السيطرة، ولا يزال من المعتقد على نطاق واسع أن تشخيص السرطان هو بمثابة حكم بالإعدام، وأنه لا يوجد شيء يمكننا القيام به".

ويستعرض المقال الذي كتبه الأستاذ في جامعة "هارفارد" ديفيد روبيك ما ذكره بعض المرضى في دراسة أجريت عام 2014 عن الخوف من السرطان، حيث عبر أحدهم عن مشاعره: "الخوف، الموت، الشعور بأنك لا تستطيع السيطرة عليه، الأمر خارج عن سيطرتك".

وعلق مريض آخر: "السرطان يجعلك تفكر في النهاية. لا يوجد شيء أكثر من ذلك".

وينقل المقال عن أنجلينا جولي ما أعلنته عام 2013 عندما خضعت لعملية استئصال الثديين قولها: "لا يزال السرطان يبث الخوف في قلوب الناس، ويثير إحساساً عميقاً بالعجز".

ويلفت روبيك في مقاله إلى أن أعداداً كبيرة من الناس يتدفقون على المستشفيات من أجل إجراء فحوص السرطان.

ويضيف: "الحاجة إلى الشعور بالسيطرة تفسر الإيمان العام الأعمى تقريباً لدى عامة الناس بفحص السرطان، حيث يتم فحص ملايين الأشخاص سنوياً، أي أعداد أكبر من التي يوصي الأطباء بفصحها، والفحص في النهاية يمنحنا شيئاً يمكننا القيام به".

وينقل روبيك عن الباحث الرائد في مجال علم الأورام النفسي جيمي هولاند قوله: "تشعر العديد من النساء وأطبائهن أن تصوير الثدي بالأشعة السينية هو الإجراء الإيجابي الوحيد الذي يمكنهم اتخاذه لتهدئة مخاوفهم".

كما أنَّ السرطان مخيف بشكل خاص لأن الوفاة بسبب هذا المرض في كثير من الحالات تنطوي على ألم ومعاناة شديدين.

وذكر باحثون أن ما يشكل مخاوفنا من تهديد معين ليس احتمالية أن يؤدي إلى وفاتنا وإنما المخيف أكثر هو الطريقة التي يمكن أن نموت بها.

وفي دراسة استقصائية أجرتها الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريرية عام 2018 كان السبب الأكبر لخوف البشر من تشخيص السرطان ليس الموت نفسه وإنما الألم والمعاناة اللذان يسبقان الموت.