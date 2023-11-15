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8 مشروبات طبيعية للتخلص من سموم الجسم

15
NOVEMBER
2023
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يوفر ماء الديتوكس، أو التخلص من السموم، الكثير من الفوائد للجسم، بما يشمل المساعدة في إنقاص الوزن، بحسب ما نشره موقع Health Shots.
 
وتوضح اختصاصية التغذية غاريما غويال أن "الماء ضروري جدًا لترطيب الجسم وطرد جميع السموم من الجسم. يمكن استخدام الماء الممزوج بالفواكه أو الخضراوات أو الأعشاب للحصول على فوائد صحية إضافية".
 
كما تساعد مياه التخلص من السموم في فقدان الوزن والحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم وتحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة وزيادة مستويات الطاقة وتبييض البشرة وإشراقها.
 
8 مشروبات للتخلص من السموم
1. الليمون والخيار
 
يتم نقع شرائح الخيار والليمون والنعناع في الماء. يعمل فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون على تعزيز المحتوى الغذائي في كوب الماء.
 
2. الزنجبيل والكركم
 
عند إضافة شرائح الزنجبيل وقليل من الكركم والليمون إلى الماء، فإنه يساعد على تحسين الهضم بفضل الزنجبيل في حين أن الكركمين، أحد مضادات الأكسدة القوية في الكركم، يساعد على التخلص من الجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي في الجسم.
 
3. التوت والليمون
 
يتم تحضيره عن طريق نقع التوت وشرائح الليمون في الماء. يحتوي مشروب التوت بالليمون على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
 
4. البطيخ والنعناع
 
يمكن خلط قطع البطيخ وأوراق النعناع الطازجة والليمون في الماء. يحتوي البطيخ على فيتامين A وفيتامين C، بينما يُعرف النعناع بخصائصه المضادة للغثيان.
 
5. خل التفاح
 
تعتبر إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح والليمون والعسل إلى الماء طريقة رائعة لتقليل إجمالي السعرات الحرارية.
 
6. الحمضيات
يعد مزيج شرائح الحمضيات في الماء مصدرًا رائعًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة.
 
7. الكزبرة والليمون
 
يمكن تحضيره عن طريق نقع أوراق الكزبرة الطازجة وشرائح الليمون في الماء. يحتوي كل من الكزبرة والليمون على مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا.
 
8. الرمان والنعناع
 
تتضمن طريقة التحضير نقع بذور الرمان وأوراق النعناع في الماء. يساعد النعناع على تحسين عملية الهضم ومنع الغثيان فيما يساعد الرمان على مكافحة الجذور الحرة بسبب محتواه من مضاد الأكسدة البوليفينول.
 
مزايا مشروبات الديتوكس
بالنسبة لأولئك الذين يكافحون من أجل تحقيق أهدافهم المتعلقة بتناول المياه كل يوم، فإن مشروبات التخلص من السموم هي المنقذ. تقول جويال: "إن إضافة ثمرة من الأعشاب إلى الماء يعزز نكهتها ويشجع على استهلاك المزيد من المياه بدلاً من المشروبات السكرية ذات السعرات الحرارية العالية".
 
كما أن المكونات مثل الفواكه أو الأعشاب المضافة في ماء التخلص السموم تلبي احتياجات الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المختلفة. وتضيف جويال قائلة إنه لا يوجد وقت أفضل لشرب مشروبات التخلص من السموم، إذ يمكن شربه في أوقات مختلفة خلال اليوم حيث يساعد بطرق مختلفة.
 
الطريقة الصحيحة
وتشرح جويال الطريقة الصحيحة لتناول مشروب الديتوكس لتحقيق أقصى فائدة، قائلة:
• لا تبتلع الماء، بل اشربه ببطء عن طريق رشفه.
• حاول أن تحصل على الماء من وعاء نحاسي أو زجاجي بدلاً من البلاستيك.
• الماء الدافئ أو بدرجة حرارة الغرفة هو الأفضل.
• الامتناع عن تناول الماء أثناء الوجبة لأنه يعرقل عملية الهضم.
 
تحذيرات مهمة
إن هناك بعض المكونات التي يجب تجنب إضافتها إلى مشروب الديتوكس، حيث إنه "من الأفضل عدم تناول الكثير من السكر، لأنه يمكن أن يلغي فوائد ماء التخلص من السموم.
 
وقد لا يكون استخدام المحليات الصناعية هو الخيار الأفضل لأنها يمكن أن تكون لها آثار صحية سلبية.
 
كما تحذر جويال من استخدام عصائر الفاكهة المصنعة، لأنها غالبا ما تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة. لا يقتصر الأمر على السكر فحسب، بل تجنب الإفراط في تناول الملح لأنه قد يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم.
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