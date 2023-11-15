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إن بق الفراش هو عبارة عن حشرات طفيلية صغيرة ليلية (البالغة تصل إلى 7 ملم)، بلا أجنحة وعادة ما يكون لونه بني ويمكن أن يعيش لمدة تصل إلى عامين. يتخفّى في شقوق الجدران (يمكن حقن زيت الكيروسين)، والأريكة والفراش والمأخذ الكهربائي ويمكن أن يبقى لأسابيع بلا طعام.

يتكاثر بسرعة وبعد 3 أيام من الجماع يعطي بيضًا بمادة صمغية تفقس خلال أسبوع (تصل إلى 500 بيضة خلال حياتها، 12 يوميًا) في درجة حرارة مناسبة بين 14-27 درجة مئوية. تتراوح أعمار حورية الخشب (Nymphs) بين 4-6 أسابيع وتتغذى على الدم.

يمكن أن يؤدي لعاب اللدغة (تستغرق اللدغة من 3 إلى 12 دقيقة بدون ألم) إلى تهيج الجلد، حيث تظهر على شكل آفات خطية حمراء بقعية حطاطية على الجلد مع نقطة نزفية مركزية من 0.5 إلى 2 سم. ويمكن لبق الفراس نفسه أن يعض ما يصل إلى 50 موقعًا مختلفًا في الجسم، معظمها في اليدين والقدمين.

إن غسيل الملابس في درجة حرارة أعلى من 60 درجة أو وضعها في درجة حرارة -20 درجة مئوية لمدة يومين يساعد في قتل البيض. كما يساعد الاستنشاق وبخار 120 درجة مئوية على القضاء عليها. اتصل بالخبراء لإجراء التطهير والتعقيم وسيقومون بالأمر عينه خلال 15 يومًا.

لا تستخدم المبيدات الحشرية المنزلية أو تشعر الذعر، قم بزيارة طبيبك لتشخيص ومتابعة تقنيات الإبادة الاحترافية.

تذكر أن بق الفراش لا ينقل الأمراض، وهو غير موجود في أكثر من 99% من المنازل اللبنانية ولا يشكل خطورة. كما يمكن أن يتوافر أيضًا في الأماكن النظيفة وإن هذا البق موجود لدينا منذ زمن بعيد ولم يصل إلينا مؤخرًا من باريس ولكن تم تسليط الضوء عليه.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com