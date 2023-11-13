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مع تقلبات الطقس.. 10 عصائر مفيدة لتقوية المناعة

13
NOVEMBER
2023
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مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة نهاراً ومساءً، يمكن أن تتأثر المناعة الطبيعية للبعض مما يجعلهم بحاجة للاهتمام بتعزيز مناعتهم لتجنب الإصابة بالعدوى. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن هناك العديد من العصائر التي يمكن أن تقوي المناعة بفضل غناها بالمواد المغذية مثل الفيتامينات ومضادات الأكسدة.
 
1. عصير الحمضيات
عصائر الحمضيات، مثل البرتقال والغريب فروت والليمون، مليئة بالفيتامين C. ويمكن أن يساعد مزيج عصائر الحمضيات في تعزيز وظيفة المناعة ويساعد على درء الأمراض.
 
2. عصير الفواكه الممزوج بالخضراوات
يمكن مزج الكرنب والسبانخ والخيار والتفاح الأخضر للحصول على عصير غني بالفيتامينات A وC والحديد ومضادات الأكسدة، مما يعزز المناعة بشكل عام.
 
3. عصير الجزر والزنجبيل
يتعاون الجزر، المعروف بغناه بالبيتاكاروتين، مع خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات لإنشاء عصير منعش يدعم الاستجابة المناعية القوية.
 
4. عصير الكركم
يعتبر الكركم مليئاً بمضادة الالتهابات ومضادات الأكسدة، ويمكن مزجه مع عصير البرتقال والأناناس والقليل من الفلفل الأسود لتعزيز امتصاص عناصره الغذائية المفيدة.
 
5. عصير التوت
تتميز فواكه التوت الأزرق والفراولة بطعم لذيذ، بالإضافة إلى أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تقاوم الإجهاد التأكسدي، وتعزز نظام مناعي مرن.
 
6. عصير الرمان
يساعد عصير الرمان الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات على تعزيز المناعة والحماية من الجذور الحرة، مما يساهم في تحسين الصحة بشكل عام.
 
7. عصير الصبار بالخيار
يساعد الجمع بين الخصائص العلاجية للصبار مع الخيار المرطب والنعناع للحصول على عصير يدعم عملية الهضم ويقوي وظائف جهاز المناعة.
 
8. عصير الشمندر المعزز
يمكن مزج الشمندر (البنجر)، الغني بالفيتامينات والمعادن، مع التفاح والزنجبيل لصنع عصير يساعد على إزالة السموم ويقوي جهاز المناعة.
 
9. مزيج الكيوي والحمضيات
يمكن مزج الكيوي الغني بفيتامين C مع البرتقال ولمسة من العسل للحصول على عصير منعش يدعم وظيفة المناعة وصحة الجهاز الهضمي.
 
10.عصير التوت البري والتفاح
يمكن مزج التوت البري، المعروف بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، مع التفاح ورشّة من الليمون للحصول على عصير لذيذ يساعد في تقوية جهاز المناعة.
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