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ما هي الخضراوات التي تساعد على تقوية منظومة المناعة؟

10
NOVEMBER
2023
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وفقا للدكتور أندريه بوبروفسكي خبير التغذية الروسي، يمكن تعزيز منظومة المناعة في موسم نزلات البرد بتناول الخضروات الورقية.
 
ويشير الخبير في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن النباتات تخزن العناصر الغذائية عشية فصل الشتاء، لذلك فإن الخضروات المزروعة في الخريف تكون لها قيمة غذائية خاصة للجسم.
 
ويقول: "تخزن الطبيعة في الخريف المواد المفيدة للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء. وينطبق هذا أيضا على الخضروات التي نستخدمها في السلطات والأطباق الأخرى. لأنها تخزن في الخريف أكبر قدر ممكن من المواد المغذية المفيدة".
 
ووفقا له إضافة الخضروات إلى النظام الغذائي يساعد على تعزيز منظومة المناعة، وهذا أمر مهم وحيوي في موسم انتشار أمراض الجهاز التنفسي. لذلك يجب بصورة خاصة تناول الريحان والشبت والبقدونس.
 
ويقول: "الخضروات الورقية غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز منظومة المناعة وحماية الجسم من العدوى المرضية. وهذا أمر مهم لأننا عادة ما نربط فصل الخريف بنزلات البرد والفيروسات. أي نوع من الخضر هذه؟ بالدرجة الأولى الريحان والشبت والبقدونس".
 
ويضيف: "يمكن أن تفقد الخضار كل ساعة بعد قطفها ما يصل إلى عشرة بالمئة من خصائصها المفيدة. وبعبارة أخرى، للحصول على أقصى قدر من الفوائد، يجب تناول الخضر الطازجة المقطوفة حديثا". مشيرا إلى أنه لا ينبغي إخضاعها للمعالجة الحرارية.
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