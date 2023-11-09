living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبيرة تغذية تكشف خطورة التخلي تماما عن تناول الحلويات

9
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وفقا للدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، استبعاد السكر والحلويات تماما من النظام الغذائي يضر بالصحة كثيرا، وقد يؤدي إلى الوفاة.
  
وتشير الخبيرة إلى أن الغلوكوز الذي يحصل عليه الجسم مع الأطعمة التي نتناولها يلعب دورا مهما في جسم الإنسان.
 
وتقول: "لا يمكننا البقاء على قيد الحياة فترة طويلة من دون هذا العنصر. لأن السكر يحسن استيعاب المعلومات ويزود الجسم بالمواد المغذية. والأهم من هذا يعمل دماغ الإنسان بصورة جيدة مثل الساعة بفضل الغلوكوز الذي يدخل إلى الجسم".
 
وتشير الخبيرة، إلى أنه على الرغم من أهمية السكر، يجب الانتباه وعدم الإفراط في استهلاكه. أي يجب تناول الحلويات والأطعمة الأخرى ذات مؤشر نسبة السكر في الدم (المؤشر الجلايسيمي GLYCEMIC INDEX)‏ المرتفع باعتدال. كما يجب ممارسة أي نوع من الرياضة المنشطة بانتظام من أجل حرق السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم في الوقت المناسب.
 
وتوضح الخبيرة العواقب الخطرة الناجمة عن استبعاد السكر بجميع أشكاله من النظام الغذائي.
 
وتقول: "يضطر الجسم حتى النهاية إلى الحصول على الغلوكوز الاحتياطي الذي يملكه. وعند التخلي تماما عن السكر فترة طويلة لا يموت الإنسان مباشرة، بل أولا سيستهلك مخزون السكر من الكبد والعضلات وبعدها يأتي دور الدهون والبروتينات".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   