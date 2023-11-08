فوائده الصحية رائعة.. هل تعرف النظام الغذائي الأسود؟

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عندما يتعلق الأمر بالأكل الصحي، فإن الفواكه والخضراوات الملونة غالبًا ما تسرق الأضواء، إلا أن هناك مجموعة من الأطعمة التي تستمد قوتها الغذائية من لونها الغامق الداكن. بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، تحتوي قائمة ما يعرف بالنظام الغذائي الأسود على بعض الأطعمة التي يمكن وصفها بـ"الأطعمة الخارقة"، نظرًا لفوائدها الصحية المتعددة:

1. الفاصوليا السوداء

تساعد الفاصوليا السوداء الغنية بالألياف والبروتين على الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتوفير دفعة مستدامة من الطاقة.

2. الأرز الأسود

يعد الأرز الأسود مصدرًا غذائيًا قويًا، إذ يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مما يعزز صحة القلب ويقوي جهاز المناعة.

3. التوت الأسود

يحتوي التوت الأسود على نسب عالية من الفيتامينات C وK، وهو مضاد للأكسدة يدعم صحة الدماغ ومعروف بخصائصه المضادة للالتهابات.

4. العدس الأسود

يعتبر العدس الأسود، الغني بالبروتين والحديد والألياف، إضافة قيمة لنظام غذائي متوازن، ويساعد في عملية الهضم ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

5. السمسم الأسود

يمد السمسم الأسود الجسم بالكالسيوم والحديد والدهون الصحية، مما يدعم صحة العظام ويوفر توهجًا طبيعيًا للبشرة.

6. الكينوا السوداء

تحتوي الكينوا السوداء على نسبة عالية من البروتين والأحماض الأمينية، وهي مصدر بروتين كامل وضروري لإصلاح العضلات وقوة الجسم بشكل عام.

7. الثوم الأسود

إن الثوم الأسود، بنكهته الفريدة، غني بمضادات الأكسدة والمركبات، التي يمكن أن يكون لها خصائص محتملة مضادة للسرطان، مما يجعله إضافة قيمة لنظام غذائي صحي.

8. الفطر الأسود

تحتوي بعض أصناف الفطر ذات اللون الأسود على السكريات وبيتا غلوكان، مما يدعم جهاز المناعة ويقدم فوائد مضادة للالتهابات.

9. فول الصويا الأسود

يتميز فول الصويا الأسود بأنه منخفض الدهون وغني بالبروتين والألياف، مما يجعله خيارًا ممتازًا لإدارة الوزن وصحة القلب والحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم.

10. الشاي الأسود

يعد الشاي الأسود مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة، ويدعم صحة القلب، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويوفر خيار مناسب كمشروب مريح يحتوي على نسبة كافيين أقل من القهوة.