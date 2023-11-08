living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المشي إلى الخلف.. ما هي فوائده الصحية؟

8
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إذا توجهت إلى أي صالة ألعاب رياضية، قد تجد شخصًا يمشي للخلف على جهاز المشي. وبينما أن البعض قد يستخدم الحركة العكسية كجزء من نظام العلاج الطبيعي، فقد يفعل البعض الآخر ذلك لتعزيز لياقتهم البدنية وصحتهم العامة.
 
من جانبه قال غرايسون ويكهام، وهو اختصاصي العلاج الطبيعي لدى مركز لوكس للعلاج الطبيعي والطب الوظيفي في مدينة نيويورك الأمريكية: “أعتقد أنه من الرائع إضافة بعض الحركة للوراء إلى يومك”.
 
وقد أجري عدد لا بأس به من الدراسات حول الفوائد المحتملة للمشي إلى الخلف. وبالنسبة للمشاركين الذين ساروا للخلف على جهاز المشي لمدة 30 دقيقة في كل مرة على مدى أربعة أسابيع، فإن هؤلاء زادوا من توازنهم، وسرعة المشي، واللياقة القلبية الرئوية، وفقًا لدراسة أجريت في مارس/ آذار عام 2021.
 
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت مجموعة من النساء من خفض نسبة الدهون في الجسم وتعزيز اللياقة القلبية التنفسية بعد الخضوع لبرنامج مدته ستة أسابيع من الجري والمشي إلى الخلف، وذلك وفقًا لتجربة سريرية نُشرت نتائجها في عدد أبريل /نيسان عام 2005 بالمجلة الدولية للطب الرياضي.
 
وأشارت دراسات أخرى إلى أن الحركة إلى الخلف قد تساعد المصابين بالتهاب مفاصل الركبة وآلام الظهر المزمنة، بالإضافة إلى تحسين نوعية المشي والتوازن.
 
وقد يؤدي المشي عكس الاتجاه إلى زيادة حدة عقلك ويساعدك على أن تصبح أكثر وعيًا، حيث يحتاج عقلك إلى أن يكون أكثر يقظة عند التحرك بهذه الطريقة الجديدة. لهذا السبب، بالإضافة إلى حقيقة أن الحركة للخلف تساعد في تحقيق التوازن، فقد يستفيد كبار السن بشكل خاص من دمج بعض المشي للخلف في روتينهم اليومي، وفق إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2021 على المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية المزمنة.
 
قم بتبديل العضلات التي تستخدمها
لماذا تُعد الحركة عكس الاتجاه مفيدة؟ أوضح لاندري إستس، وهو متخصص معتمد fالقوة والتكييف في "كوليج ستيشن" بولاية تكساس الأمريكية: "عندما تدفع نفسك للأمام، فهذه حركة تهيمن على أوتار الركبة. وإذا كنت تمشي إلى الوراء، فهذا عكس اتجاهك، وتقوم عضلاتك الرباعية بالتحرّك وتمديد الركبة".
 
ونتيجة لذلك، فأنت تقوم بتمرين عضلات مختلفة، وهو أمر مفيد دائمًا، بالإضافة إلى اكتساب القوة. 
 
وقال ويكهام: يمكنك البدء بالمشي إلى الخلف لمدة خمس دقائق عدة مرات في الأسبوع.
 
ويمكنك القيام أيضا بنزهة لمدة 20 دقيقة، مع التحرك لمدة 5 دقائق منها في الاتجاه المعاكس.
 
عندما يعتاد جسمك على الحركة، يمكنك زيادة الوقت والوتيرة أو تجربة حركات أكثر تحديًا، مثل المشي للخلف في وضع القرفصاء.
 
إذا اخترت المشي عكس الاتجاه على جهاز المشي، فابدأ بإمساك بمسندي اليدين وضبط السرعة ببطء إلى حد ما. عندما تعتاد على الحركة، يمكنك المشي بشكل أسرع، وزيادة ميل الجهاز، وترك مسندي اليدين.
CNN
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   